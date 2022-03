Las claves que permitirían a Duarte regresar a Chihuahua para ser un hombre libre

La Operación Justicia para Chihuahua fue iniciada en 2016, con la llegada de Javier Corral Jurado a la gubernatura del estado, quien anunció las acciones judiciales a emprender por su administración para la persecución de las irregularidades detectadas en el gobierno de su antecesor, César Duarte.

El operativo desembocó en la emisión de múltiples órdenes de aprehensión en contra de César Duarte y ex funcionarios de su administración, así como una ficha de búsqueda de la Interpol contra el ex gobernador, quien se dió a la fuga tras el anuncio de que sería detenido para enfrentar a la justicia.

Fue en 2020 cuando Duarte fue detenido en Miami e inmediatamente se inició con el proceso para solicitar su extradición, la cual fue ordenada en noviembre del 2021 y desde entonces, ha sido impugnada por el ex mandatario estatal.

La defensa de César Duarte finalmente dejó de luchar contra la extradición, una vez que dieron cuenta de que el panorama se esclareció para poder regresar a Chihuahua, donde el abogado Juan Carlos Mendoza aseguró, su defendido quedará libre debido a un mal manejo del proceso judicial.

“Con todo lo que esta defensa ha evidenciado de violaciones al debido proceso y de la simulación de pruebas por parte de los actores políticos y servidores públicos de la pasada administración estatal, acciones lamentables y vergonzosas que ya son de la sociedad conocidas;

“Ahora las instituciones en un proceso claro, transparente, público y apegado al derecho, impartirán la justicia que todos esperamos y a la que todos los ciudadanos tenemos derecho”, comunicó la defensa de Duarte.

Maru Campos asegura que no habrá tolerancia para Duarte… tampoco para Corral

La actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien inició su periodo en 2021, dijo que habrá tolerancia 0 a ex gobernadores que hayan dañado al estados, e hizo énfasis en la investigación que ya se está llevando a cabo en contra de su antecesor Javier Corral.

“Estamos a la espera de información por parte del gobierno de Estados Unidos, para el tema de la extradición y estamos también con contacto con el Gobierno Federal sobre este tema”, expresó la gobernadora ante medios de comunicación, ante el cuestionamiento sobre el proceso de extradición de Duarte.

El tema de la entrevista fue desviado por Campos Galván para centrarse en las denuncias que existen en contra de Javier Corral Jurado, añadiendo que en lugar de perseguir a Duarte debió concentrarse en las necesidades de los chihuahuenses.

“En lugar estar persiguiendo gente debió poner orden aquí en la casa para que el dinero de los chihuahuenses se hubiera manejado de forma correcta, y se hubiese tenido dinero para los proyectos y programas que los ciudadanos necesitaban, porque no se trataba sólo de perseguir al corruptor, sino de perseguir la corrupción aquí en la administración”, señaló.

Denuncias contra Corral

Entre los diversos elementos de denuncia que Maru asegura existen contra Corral, los más recientes son las acusaciones de que el gobierno anterior presionó a ex funcionarios para declarar en contra de César Duarte.

El ex alcalde Javier Garfio, quien fue detenido como parte del operativo Justicia para Chihuahua, denunció que recibió presiones por parte del gobierno de Javier Corral, lo cual dijo, llevará a los tribunales, con nombres, y datos.

“La condición es inculpar al exgobernador o de lo contrario permanecerás en prisión por lo menos en esta administración que encabeza el mandatario Javier Corral”, compartió que le dijeron.

“Para poder salir de prisión, ellos me dijeron que la única forma es que declare en contra, por lo que accedí a la petición y me tomaron y escribieron la declaración en contra del exgobernador, la firmé y me dejaron en libertad, en espera de aclarar en medios lo sucedido”, agregó.

Dichas declaraciones refuerzan lo comentado por la defensa de Duarte, que señala un proceso plagado de irregularidades, y es así como el llevar a Corral a la justicia y meter a Duarte a la cárcel son acciones que indican a ser mutuamente excluyentes, mientras la actual gobernadora ha demostrado claras intenciones de hacer valer la ley… para Corral.

El triángulo entre Maru, Corral y Duarte

Antes de ser gobernadora, durante su campaña, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos al ser parte de la “nómina secreta” que tenía César Duarte cuando era gobernador y Maru subcoordinadora de los diputados panistas del congreso local de Chihuahua.

La evidencia para la vinculación a proceso de Maru eran 34 recibos firmados por Campos Galván, que daban cuenta de que el dinero fue entregado, por lo cual, le fue retirado el pasaporte y le prohibieron salir del país.

La vinculación a proceso de Maru Campos y su ahora secretario de gobierno, César Jáuregui, fue parte también del operativo justicia para Chihuahua, orquestado por Javier Corral.

Cinco meses después, ya electa como gobernadora de Chihuahua, el Tribunal Superior de Justicia del estado revocó la vinculación a proceso contra Campos Galván.

Cerca de dos meses después fue nombrada como presidenta del Tribunal Superior de Justicia a Myriam Hernández, una de las testigos que defendieron a César Duarte en el proceso judicial que enfrentó estando en Miami tras su detención.

Este será el panorama que recibirá a César Duarte de vuelta en Chihuahua, para enfrentar,o no, la justicia mexicana.