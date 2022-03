El portavoz del Kremlin afirma que nadie está pensando en usar armas nucleares en Ucrania

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado este lunes que las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la intervención de países terceros en la «operación militar especial» no se referían a las armas nucleares y que nadie está pensando en utilizar este tipo de armas en Ucrania.

«Cualquier resultado de la operación, por supuesto, no es motivo para el uso de un arma nuclear. Tenemos un concepto de seguridad que establece muy claramente que solo cuando existe una amenaza para la existencia del estado en nuestro país, podemos usar y realmente usaremos armas nucleares para eliminar la amenaza», ha explicado.

De esta manera, ante la posibilidad de utilizar armas nucleares en el caso de que un tercer actor se involucre, Peskov ha dejado claro en una entrevista en la cadena de televisión PBS que «no cree» que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refiriera, con sus palabras, a usar armas nucleares.

En concreto, Peskov se refería al discurso pronunciado por el presidente ruso cuando anunció la «operación militar especial» en la región del Donbás, en el que advirtió «a diferentes estados que no interfirieran en los asuntos entre Ucrania y Rusia durante la operación».

«Nadie está pensando en usar (o) ni siquiera en la idea de utilizar armas nucleares», ha dicho, agregando que Putin fue «bastante audaz» al decir (a terceras partes) «no interfieran», ya que, en el caso de hacerlo, «tenemos todas las posibilidades para impedirlo y castigar» a todos los que vayan a hacerlo.

El portavoz del Kremlin ha descrito, además, como «alarmantes» las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca matizara que no aboga por un cambio de régimen en el país euroasiático.

«Su declaración sobre si Putin no debería o debería estar en el poder en Rusia es, por supuesto, inaceptable. No corresponde al presidente de Estados Unidos decidir quién va a ser y quién es el presidente de Rusia, es el pueblo de Rusia el que lo decide durante las elecciones», ha incidido Peskov.

Peskov ha hecho hincapié en que los países occidentales han declarado una guerra económica total contra Rusia. «Tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Y, desgraciadamente, esas condiciones son bastante poco amistosas», ha dicho respecto las sanciones impuestas a Rusia.

«Los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, en realidad están dirigiendo la guerra contra nosotros en el comercio, en la economía, en el embargo de nuestras propiedades, en el embargo de nuestros fondos, en el bloqueo de nuestras relaciones financieras. Y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad», ha destacado el portavoz del Kremlin.

En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertido este lunes de que Rusia no proporcionará gas «por caridad» a los países «hostiles» que no quieran pagarlo en rublos.

Peskov ha reconocido que el proceso de suministro de gas es «muy complicado» y ha indicado que Moscú aún evalúa los detalles de este suministro tras revelar sus planes de exigir el pago por la materia prima en rublos para los países que han impuesto sanciones en represalia a la invasión de Ucrania.

Si bien no ha adelantado posibles medidas contra los países que no quieran pagar en la moneda rusa, sí ha asegurado que Rusia «definitivamente» no proporcionará gas a Europa «gratis». «Eso seguro», ha incidido, remarcando que «es difícilmente posible comprometerse con la caridad» en la situación actual del país euroasiático, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

Por su parte, los países del G7 han expresado este lunes su rechazo ante la intención de Rusia y han considerado que la imposición es «inaceptable».

Putin expresó la intención de cambiar la moneda de pago del gas la semana pasada, aunque garantizó que Rusia continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos.