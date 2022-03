El PP pide a Sánchez bajar impuestos si busca un acuerdo porque sin esa rebaja es “difícil” afrontar la inflación

Gamarra se queja de no tener el borrador del decreto y acusa al presidente de no escuchar y haber perdido «el pulso de la calle»

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, bajar impuestos si quiere buscar acuerdos con el primer partido de la oposición en su plan de choque ante la crisis, ya que, según ha dicho, sin esa rebaja fiscal es «difícil» afrontar la inflación.

Gamarra considera que «una bajada de los impuestos directos» que afectan al gasoil y la gasolina sería «mucho más eficaz que el planteamiento que ha hecho el Gobierno». Por eso, ha «invitado» al Ejecutivo a analizar y estudiar esas rebajas fiscales para incorporarlas porque «será bueno para los españoles».

«Y eso debe ser el diálogo y la búsqueda de la unidad. Y si esa unidad de la que tanto habla Pedro Sánchez realmente la quiere practicar, tiene una grandísima oportunidad analizando esas propuestas de bajadas de impuestos que él mismo asumió y se comprometió en la Palma», ha dicho, para añadir que se trata de «cumplir» su propia palabra.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Gamarra ha admitido que se ha enterado de las propuestas «más por la prensa» que por la llamada telefónica que mantuvo el domingo por la noche con el ministro Félix Bolaños, porque «no profundizó» ni «abarcó todas las medidas» que se han conocido después.

Dicho esto, ha subrayado que el PP desde el primer momento ha solicitado el borrador del real decreto que va este martes al Consejo de Ministros y se ha quejado de no haber recibido nada. A su entender, el Gobierno debería haberlo facilitado «como mínimo al principal partido de la oposición si realmente lo que quiere es buscar acuerdos».

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Al ser preguntada si la condición del PP para apoyar ese decreto es que haya una bajada de impuestos, Gamarra ha dicho que a lo que está dispuesto su partido es «a apoyar que haya rebajas fiscales» y ha recalcado que lo que piden es que «se cumpla aquello a lo que el propio presidente del Gobierno se comprometió» en la Conferencia de Presidentes de la Palma.

«Pero esas bajadas de impuestos brillan por su ausencia en las medidas que se quieren aprobar y sin bajadas de impuestos es muy difícil que se pueda afrontar la inflación, que es contra lo que debemos luchar en nuestro país y en lo que debería estar implicándose el Gobierno para hacerlo de una manera siempre rápida, pronta y eficaz», ha señalado.

Además, Gamarra ha defendido la racionalización del gasto público y ha dicho que el primero que debería «dar ejemplo» es el propio Ejecutivo, en un momento en que los españoles se están «apretando el cinturón» para llegar a fin de mes.

La dirigente del PP ha resaltado que hay otras medidas que recoge el real decreto pero su partido «desconoce el alcance de las mismas», por lo que quiere analizarlas en «profundidad» antes de dar su opinión, algo que no han podido hacer porque, según ha reiterado, no cuentan con el borrador del decreto. «Si no son positivas, evidentemente no contarán con nuestro respaldo», ha apostillado.

Es más, ha asegurado que hay cuestiones que afectan al ámbito laboral y hay «desconcierto» entre los agentes sociales. «A este Gobierno lo que le está faltando es capacidad de escucha. Ha perdido el pulso de la calle y la sensibilidad, pero también la capacidad de diálogo», ha recalcado.