Fú Laporta, sobre el fichaje de Haaland o Mbappé: “Si no tienen ganas, será difícil”

«No nos planteamos la vuelta de Messi»

«Tenemos un acuerdo con un defensa y un centrocampista que acaban contrato»

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que no se plantea el retorno de Leo Messi, con el que tiene una relación «menos fluida» tras su salida del Barça, y reconoce el acuerdo con un defensa y un centrocampista que acaban contrato a final de temporada, mientras que los fichajes de Erling Halaand o Kylian Mbappé parecen descartados por las condiciones económicas que «en ningún caso» aceptarán.

«¿Haaland o Mbappé? Si tengo que escoger, me quedaría con el que manifestara claramente que quiere venir al Barça. Si no tienen ganas, será difícil. Con las condiciones económicas que me han transmitido, no lo haría aunque pudiera», explicó Laporta en la entrevista al programa ‘Tu Diràs’ de RAC 1.

Preguntado sobre la vuelta del astro argentino a Barcelona, el presidente de la entidad culé negó la posibilidad, aunque le «gustaría» que inaugurase el nuevo estadio porque es su casa. «Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven y cierta experiencia, la simbiosis está funcionando. Ahora bien, Leo es Leo», dijo.

El dirigente repasó a la situación de algunos jugadores de la plantilla, como Sergi Roberto. «No entendí que no se redujera el sueldo. Su renovación es cuestión de la secretaría técnica, pero el momento era a principio de temporada y su lesión lo complica», explicó sobre el tercer capitán del FC Barcelona.

En el caso del delantero francés Ousmane Dembélé, que acaba contrato en junio, Laporta calificó a su representante como «una caja de sorpresas» y desconoce si el jugador tiene «algún acuerdo» con otro equipo. «Hemos establecido unos niveles salariales y él los tendría que aceptar», dijo sobre su renovación.

El presidente destacó la posibilidad de que Adama Traoré siga en el conjunto azulgrana tras su cesión. «Sería una buena opción y a considerar hacer un intercambio con Trincao», añadió. También, fue explícito con el intento frustrado de trueque entre Joao Félix y Antoine Griezmann el pasado verano y reconoció que el portugués le «gusta mucho».

«XAVI SERÁ EL ENTRENADOR DE MI MANDATO»

«Llegamos al último tramo de LaLiga cono uno equipo que funciona y con un entrenador que lo hace de película. Tiene más ganas que yo de ganar LaLiga. Veo a Xavi extraordinariamente maduro. Es parte de la familia y es optimista por naturaleza», añadió sobre el técnico azulgrana, del que espera que se convierta en el entrenador de su mandato y estará «el tiempo que quiera».

Sobre el millonario acuerdo de patrocinio con Spotify, el encarecimiento de los precios y el previsible aumento del tipo de interés está «condicionando» las obras del estadio, establecidas para que empiecen en septiembre. «Somos los primeros que tenemos prisa para hacer el estadio, pero tenemos que actuar con prudencia y hay un preacuerdo con Goldman Sachs para la financiación», zanjó.

Finalmente, Laporta reveló que habrá un nuevo patrocinador en la manga de la camiseta. De momento hay seis propuestas y están valorando «la más interesante».