Fútbol/Selecció Morata: “Esta generación invita al optimismo”

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El jugador de la selección española Álvaro Morata se mostró «muy contento» tras el triunfo ante Islandia (5-0) -con doblete incluido- y aseguró que «esta generación invita al optimismo» destacando la calidad y el talento de los jugadores más jóvenes que acaban de llegar al grupo diseñado por Luis Enrique.

«Tanto en Barcelona como hoy ha sido increíble. Este grupo pasó momentos diferentes y esto nos viene muy bien. ¡Cómo está la gente con nosotros! Nos llena de emoción y de orgullo y nos carga la mochila para el futuro, para seguir trabajando porque la gente está ahora más enganchada que antes», dijo Morata en la rueda de prensa posterior al choque.

Preguntado por sus dos goles, el delantero de la selección dijo que está «satisfecho» por su aportación pero queda con el trabajo grupal. Además, Morata dijo que no sonríe -pese a los goles- debido a la «concentración». «Si hubiera sido un partido de clasificación más importante quizá hubiera sonreído, y seguramente debería sonreír más pero no significa que esté triste. Estoy muy contento, es un gusto estar aquí», recalcó.

Sobre su actuación, Morata recurrió a palabras de Luis Enrique. «El míster siempre nos lo dice, los delanteros somos los primeros defensas y esto es muy importante para el equipo. Es muy difícil jugar un partido completo siendo punta o extremo en la selección porque hay que vaciarse tanto que luego no se está fresco para llegar a gol. Luis Enrique nos pide muchas cosa que cuando las hacemos ayudan mucho al equipo», añadió.

«¿El futuro? Hay un grupo de jóvenes que es increíble, a veces los que somos más mayores lo comentamos en la mesa o en la habitación. Es increíble ver a Gavi, Eric, Ferran… Es un placer verles, me encantaría estar mucho tiempo con ellos, esta generación solo invita al optimismo. Los españoles pueden estar tranquilos porque viene por detrás una generación brutal», manifestó Morata.

«Todos los campeones tienen momentos difíciles, pero somos un gran grupo y sabemos que cuanto más tengamos el balón, mejor. Yo he visto pocos grupos así. Cuando todos trabajamos y damos el cien por cien es muy difícil ganarnos», apuntó el madrileño de 29 años.

En otras cuestiones, el ariete de la Juventus lamentó la baja de Raúl de Tomás aunque haya tenido menos competencia. «Me fastidió bastante porque fue compañero mío en el ‘cole’ y le tengo muchísimo cariño. Significaba mucho para él jugar en su estadio pero el fútbol es así. Y, opinión personal, creo que Luis Enrique tenía varias situaciones aquí para no llamar a más gente. Pero tampoco puedo saber lo que piensa. Yo estoy muy contento con su confianza y del trabajo que he hecho esta semana. Ojalá pueda seguir viniendo».

Además, Morata dijo que el ambiente de Riazor fue «increíble» y se mostró «muy agradecido» porque «el partido no era el más importante y se trataba de un día entre semana», lamentó la ausencia de Italia en el Mundial por sus familiares, amigos y compañeros y bromeó con su capitanía el pasado sábado. «Cuando el árbitro me enseñó la moneda en el sorteo de campo estuvo a punto de cogerla. No sabía ni lo que había que hacer. Pero fue una experiencia increíble», sentenció.