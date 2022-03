Will Smith pide perdón a Chris Rock: “Estoy avergonzado”

MADRID, 29 (CulturaOcio)

Will Smith ha pedido públicamente disculpas a Chris Rock tras agredirle en directo durante la gala de los Oscar. Smith, que minutos después se alzó con el premio al mejor actor por su trabajo en ‘El método Williams’, irrumpió en el escenario y propinó una bofetada al cómico después de una broma sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith.

«La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes sobre mi persona son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional»,

«Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», señala el comunicado en el que Smith tambíen pide perdón a «la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo».

«Querría también pedir disculpas la familia Williams y mi familia de ‘El método Williams. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo sin terminar», concluye el comunicado del ganador del Oscar a mejor actor.