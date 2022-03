El alcalde de Chernígov denuncia que siguen los ataques: “Otra confirmación de que Rusia siempre miente”

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la ciudad ucraniana de Chernígov, Vladislav Atroshenko, ha acusado a las fuerzas rusas de perpetrar un «ataque colosal» horas después de prometer que cesaría su ofensiva en esta zona. «Otra confirmación de que Rusia siempre miente», ha lamentado.

Atroshenko ha asegurado en una entrevista a la CNN que la ciudad sigue «bajo el fuego» de los bombardeos rusos, que no han cesado durante la madrugada de este miércoles. De hecho, ha afirmado que Rusia no sólo no ha reducido la intensidad de su ofensiva, sino que la aumentado y, como resultado, al menos 25 personas han resultado heridas, todas ellas civiles.

El alcalde ha instado a revisar «cuidadosamente» cualquier promesa de Rusia, de la que sigue desconfiando. Todo ello un día después de que autoridades rusas y ucranianas celebrasen en Estambul una nueva ronda de diálogo que aparentemente supuso un acercamiento inédito entre ambas partes.

Moscú se comprometió a reducir «drásticamente» sus operaciones en zonas como Chernígov y Kiev, frente al recelo de autoridades occidentales como las de Estados Unidos, que temen que sólo sea una estrategia para reposicionar tropas.