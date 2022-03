Españ Sánchez ve “impostergable” aumentar gasto en Defensa al 2% del PIB y alega que no hay “veleidad militarista”

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado hoy en el Congreso que la guerra de Rusia contra Ucrania hace «impostergable» aumentar el presupuesto en Defensa y recalca que éste aumentará progresivamente hasta el 2 por ciento en los próximos años. Ha alegado, no obstante, que «no hay veleidad militarista» sino por el afán de defender la paz y la democracia.

Así lo ha afirmado hoy durante su intervención en el Parlamento para explicar las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada en Bruselas, la cumbre de la OTAN, las medidas para afrontar la crisis creada por la guerra y la nueva posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental.

Sánchez ha recordado que el resto de los países europeos han anunciado «esfuerzos significativos» en Defensa porque la paz «requiere de recursos adecuados».

Y esto, ha apuntado, «hace que resulte impostergable aumentar nuestro presupuesto en Defensa», dejando claro que el deber de España es alcanzar el 2 por ciento en los próximos años. No obstante, ha dejado claro que no habla de un «incremento súbito» porque según ha explicado, el Ministerio de Defensa no tendría capacidad para absorberlo, pero sí se hará, ha dicho, de manera progresiva.

Pedro Sánchez ha justificado esta decisión en que «todo tiene un coste» y España está comprometida a mantener su compromiso con la OTAN, pero ha querido dejar claro que en esta decisión «no hay veleidad militarista» solo la intención de defender nuestra democracia.

Además, ha apuntado que si a alguien ha abierto los ojos la guerra de Putin ha sido a los europeos que, ha dicho, «ingenuamente» creyeron que podrían ser una potencia global sin inversión en disuasión y seguridad y también, ha apuntado, que la UE creyó que podría suministrarse pacíficamente del gas de Rusia.

En opinión del jefe del Ejecutivo, el mundo está en un «momento trascendental» de la historia y se está enfrentando a la realidad estratégica más peligrosa que se ha dado hasta ahora, pero ha defendido que lo van a hacer unidos, tanto en la UE, como en la OTAN. A este respecto, ha destacado la importancia de la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid en junio.

«La cumbre de Madrid va a ser la ocasión para fortalecer la disuasión, aumentando fuerzas y capacidades disponibles» para garantizar la paz y la seguridad, según ha explicado Sánchez.