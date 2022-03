Latinoamé Ignacio Corlazzoli, nuevo director en Europa, Asia y Oriente Medio de CAF

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El banco de desarrollo de América Latina (CAF) ha designado a Ignacio Corlazzoli como director del organismo en Europa, Asia y Oriente Medio, en sustitución de José Antonio Belaunde, representante de la institución en Europa desde 2018, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Corlazzoli, que asume esta nueva responsabilidad tras una amplia carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establecerá distintas líneas estratégicas para posicionar a CAF en Europa, Asia y Oriente Medio como el banco verde y de la reactivación económica de América Latina y el Caribe. Entre los objetivos del nuevo cargo están atraer recursos financieros internacionales para promover el desarrollo sostenible de la región.

El nuevo gerente de la oficina de CAF para Europa, Asia y Oriente Medio ha ocupado previamente varios cargos en el BID, como Colombia, Europa e Israel, asesor de la Oficina de la Presidencia; especialista en la Oficina de Alianzas Estratégicas, consejero por Uruguay, Paraguay y Bolivia ante el Directorio Ejecutivo; especialista de Operaciones de Modernización del Estado en México, Centro América, Panamá, República Dominicana y Haití; coordinador de Países para Belice y Haití o consultor de operaciones.

Corlazzoli es licenciado en Derecho por la Universidad Catholique de Louvain (Bélgica) y cuenta con un MSc International Social and Public Policy and Economics de la London School of Economics and Political Science.