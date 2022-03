Piden justicia por el feminicidio de Vania en la alcaldía Álvaro Obregón

Con el hashtag #JusticiaParaVania piden a las autoridades que se esclarezca el feminicidio de una joven de 21 años que fue hallada sin vida el sábado 26 de marzo en la colonia 8 de agosto de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con el testimonio de su madre, Vania vivía una situación de violencia con su pareja, quien responde al nombre de Luis Salvador Ibarra, mejor conocido como “El Güicho”, y quien es el principal sospechoso del crimen.

La víctima –que también era madre– fue hallada por una persona que vivía en el mismo domicilio, quien la encontró debajo de un colchón con heridas visibles en el cuello. Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Indaga @FiscaliaCDMX muerte de una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón y activa el protocolo de #feminicidio. pic.twitter.com/7byCaCTZ6e — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 28, 2022

En un espacio informativo conducido por Adela Micha, la madre de la víctima relató que su hija intentó comunicarse con ella, pero no pudo atenderla, y que luego de buscarla insistentemente se enteraron que había sido asesinada al interior de un domicilio ubicado en la calle Ferrocarril de Cuernavaca.

«El día sábado yo recibí varias llamadas de mi hija, las cuales no le pude contestar, pero la última que le pude contestar ella me decía: “ven por mí”. Pero su voz se escuchaba muy distorsionada». — Manuela Romero, madre de Vania.

De acuerdo con la señora Romero, su hija vivía con el sujeto en la casa de la colonia 8 de agosto, y añadió que éste no la dejaba salir por celos, e incluso ya la había agredido en el pasado. Cabe añadir que el feminicidio de Vania dejó en orfandad a una niña que está por cumplir seis años de edad.

“Él le quitaba sus teléfonos para que no tuviera comunicación con nosotros, ni tuviera comunicación con su niña, porque ella tiene una niña pequeña. Dejó una niña pequeña”, explicó la madre de la víctima y agregó que su nieta está por celebrar su cumpleaños ”el domingo (3 de abril) cumple seis años y desgraciadamente su madre ya no va poder estar con ella, porque este muchacho le arrebató la vida a mi hija, y yo quiero que se haga justicia, porque no puede quedar así”.

Se suman a la exigencia de justicia

El Colectivo 50+1 y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, también se sumaron a la exigencia de justicia por el feminicidio de Vania. El colectivo instó a las autoridades de la CDMX a detener a los responsables.

Condenamos el feminicidio de Vania ocurrido en la @AlcaldiaAO.



Solicitamos al @GobCDMX y al @GobiernoMX que ejecute las políticas necesarias para prevenir la violencia.



Exhortamos a las autoridades de CDMX a que se detenga al culpable y se haga justicia.

#JusticiaParaVania pic.twitter.com/2Wj3Kdr0Oo — 50+1CDMX (@50mas1CDMX) March 29, 2022

Por su parte, la edil de Álvaro Obregón pidió el esclarecimiento de los hechos y aseguró que, aunque no es competencia de las alcaldías, se instruyó al personal de seguridad de la demarcación para que trabaje de manera conjunta para atrapar a los responsables del feminicidio.

Me uno al grito de #JusticiaparaVania porque nos falta una, por eso las acompaño, exijo justicia y pido que se capture y castigue al culpable. Como alcaldesa seguiré luchando desde mi trinchera y no descansaré hasta que no nos falte ninguna. pic.twitter.com/VrFqEpnRpZ — Lía Limón García (@lialimon) March 29, 2022

En lo que va de 2022 se han cometido 14 feminicidios en la Ciudad de México, tan solo el fin de semana se suscitaron dos incidentes. Además del caso de Vania, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el paraje “El Yaqui”, en la alcaldía Cuajimalpa.