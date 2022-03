¿Cómo llegar a la que podría ser la playa nudista ‘Bichi Beach’ en Navolato, Sinaloa?

La propuesta de crear en la bahía de Altata en el municipio de Navolato, Sinaloa una playa nudista no ha sido recibida entre la autoridad correspondiente, pero eso no ha impedido que la gente asistente se quite el bikini en la zona.

Quienes gusten de visitar la autonombrada playa nudista, pueden acudir a los distintos hoteles de la zona, cuyos precios rondan entre los 900 y mil pesos por noche.

La vía aérea es la forma más rápida para llegar a la bahía de Altata, aterrizando en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de distancia de la ‘Bichi Beach’, por la carretera Campestre Camino Real.

Para llegar vía terrestre hay diferentes caminos: desde la Ciudad de México, se puede tomar la Autopista México - Pachuca para después ir por la Autopista Arco Norte, Libramiento Nogales y México hacia la caseta de cobro La Platanera en Sinaloa y finalmente, se toma la carretera Campestre Camino Real para llegar a la Bahía de Altata. El camino tiene una duración de aproximadamente 14 horas.

Desde la ciudad de Monterrey, la ruta terrestre más rápida para llegar a la Bahía de Altata se debe tomar la Autopista Monterrey- Saltillo de cuota, hacia Santa Catarina, y posteriormente continuar por la carretera Saltillo-Matamoros hacia la carretera Durango-El Salto y finalmente se toma la carretera Campestre Camino Real para llegar a la Bahía de Altata. El camino tiene una duración de aproximadamente 14 horas.

El camino desde Guadalajara a la Bahía de Altata empieza tomando el Libramiento Nogales y México hacia la caseta de cobro La Platanera en Sinaloa y posteriormente ir por la carretera Campestre Camino Real. El camino tiene una duración de aproximadamente 8 horas.

Navolato tiene una superficie de 7 mil 253 kilómetros cuadrados, una población de 28 mil 676 habitantes y cuenta con una gran variedad de platillos elaborados con productos del mar como el marlín, camarón, machaca de pescado, jaiba, almeja, almeja amarilla, callo de lobina, callo de hacha entre otros.

La bahía de Altata es una área natural protegida donde se pueden admirar manglares, palmeras, lirios, arrecifes y un gran caudal de flora y fauna y cuenta con un malecón de 4.5 kilómetros de ancho, en Navolato se elaboran artesanías como objetos de cestería y palma y del 15 al 26 de mayo se celebra el festival de la caña.