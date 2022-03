‘No hemos tenido acceso a la carpeta del expediente que incluye la causa penal por la cual va a ser extraditado’, denuncia abogado de César Duarte

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, está a punto de regresar a México para enfrentar a la justicia por los delitos de asociación delictuosa y peculado, los cuales habría cometido durante su administración como titular del ejecutivo en el estado del norte.

En entrevista con Publimetro México, la defensa de Duarte, Juan Carlos Mendoza, compartió los detalles por los cuales podrían lograr la liberación de su cliente, entre los cuales destacan la violación a sus derechos tales como la defensa y el debido proceso.

¿Con qué ojos ven el proceso de extradición, después de tanto tiempo?

Como defensa vemos la oportunidad de poder llegar a la verdad, de poder demostrar la inocencia de nuestro cliente y la oportunidad de que el pueblo de Chihuahua conozca la verdad alrededor de la farsa que se llevó a cabo durante los últimos cinco años en el gobierno del Licenciado Javier Corral.

¿Fue una persecución política?

Imagínese todo lo que se ha dicho y no hay nadie preso ni nadie condenado en un juicio. Ahí está la respuesta.

¿Todas las acusaciones que están saliendo ahora hacia Javier Corral, lo que viene siendo por ejemplo cuando se vinculó a proceso a la misma Maru Campos y después se anuló y hubo testigos que dicen haber recibido presiones de Javier Corral, igualmente recientemente hubo un testigo que denuncia presiones para declarar contra César Duarte, está a su favor en el caso?

Es correcto, la verdad sigue saliendo y viene robusteciendo lo que nosotros siempre hemos dicho de las violaciones al debido proceso, la fabricación de pruebas, la manipulación de expedientes, todas las irregularidades que ya son de conocimiento público.

Sobre el tema de la violación al debido proceso, ¿eso se hizo en Estados Unidos, en Chihuahua, durante el proceso de extradición, o en qué momento fue?

Por lo pronto esta defensa tiene la certeza de que se llevó a cabo aquí, desde la imposición, desde la presentación de las denuncias por parte de la Secretaría de la Función Pública, de las omisiones del ministerio público, de la Fiscalía General del Estado, tenemos certeza también de violaciones al debido proceso por parte de jueces de control, y tenemos la presunción clara de que muy probablemente también por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se haya podido violar el debido proceso o también el principio de legalidad, lo cual no lo podemos afirmar, lo digo con toda claridad, lo suponemos y por qué lo suponemos, porque no hemos tenido acceso a la carpeta del expediente que incluye la causa penal por la cual va a ser extraditado que es otro más o la más grave de las violaciones a los derechos humanos de nuestro cliente, principalmente por la violación al derecho de defensa.

¿Ustedes como defensa deben tener acceso a esta carpeta y no se los han dado?

Es correcto. Desde el primer momento en que hay una orden de aprehensión en contra de nuestro cliente y tiene la calidad de imputado desde luego, en ese momento el principio de igualdad que rige el código nacional de procedimientos penales aplica de manera irrestricta y desde luego en ello se viola al no entregarse la carpeta. Esto ocurrió no solamente desde que hubo una orden de aprehensión sino que desde luego en la privación de sus bienes y desde luego con su detención.

¿Esto puede ser el principal motivo por el cual pueda regresar para ser libre?

Sí, es correcto.

¿Hay alguna otra acción legal que vayan a realizar en contra de Javier Corral o de toda la operación ‘Justicia para Chihuahua’ que se llevó a cabo?

Le puedo comentar las que ya hemos llevado a cabo, las que estamos por estrategia de implementar esas no, desde luego, pero sí puedo decir sobre la demanda civil por daño moral en contra del señor Javier Corral y el gobierno del estado, tenemos una denuncia presentada ante la Secretaría de Función Pública en contra del señor Javier Corral, tenemos varias denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por falsificación de pruebas por parte del ex director de un fideicomiso, también tenemos una querella en contra del ex secretario de Hacienda, en contra de la directora jurídica de la Secretaría de Hacienda, en contra de una licenciada cuyo nombre no tenemos completo pero ya está ahí en la querella el primer nombre y el apellido y tenemos también en contra del aquel entonces funcionario, el licenciado Gregorio Morales Luévano quien ahora funge como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y que todos ellos simularon pruebas y falsearon ante las autoridades.

Frente al proceso de extradición del ex gobernador Duarte, lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua ¡Ni perdón ni olvido! Actuaremos conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. En Chihuahua prevalecerá la justicia. — Maru Campos (@MaruCampos_G) November 9, 2021

Además de eso que comenta, ¿hay más acciones legales que emprender en contra del procedimiento orquestado por Javier Corral?

Muchísimas.

¿Tienen fecha de cuándo podría estar regresando el señor César Duarte a Chihuahua?

No la tengo.

¿Ahorita ya están con la idea de regresar? ¿Ya no pueden impugnar?

Es correcto, no hay recurso que se pueda implementar.

¿Qué están esperando para la extradición?

Que el departamento de estado ponga a disposición de las autoridades mexicanas al Licenciado Duarte. A partir de ese momento sí existe un plazo de 30 días según el Tratado Internacional conocido como la Convención Interamericana sobre Extradición, que señala 30 días, pero es hasta entonces que el departamento de estado no lo haya puesto a disposición. Ya está ahorita en condiciones de ponerlo, pero de aquí a que lo ponga no hay ninguna fecha. El estado norteamericano lo tendrá que poner a disposición de acuerdo a las normas a las que está sujeto.

¿Pero estas normas a las que está sujeto no contemplan un plazo?

No, la ley no señala ningún plazo.