Fú Al-Khelaifi: “¿La gente se está muriendo en Ucrania y nos peleamos por la Superliga?”

«Fui muy duro con Florentino Pérez»

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, volvió a cargar contra la Superliga y los tres clubes que prosiguen con el proyecto -Real Madrid, FC Barcelona y Juventus-, criticando que esa nueva competición propuesta sea un tema de discusión cuando «está muriendo gente» por el conflicto en Ucrania.

«Odio decir Superliga, estás hablando de tres clubes. Saben que no hay posibilidades. El problema es que no tienen estabilidad. No tienen una visión financiera a largo plazo. Siguen hablando de su contrato legal. Lo que olvidan es que el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal, están agitando una hoja de papel. ¿La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, y nos estamos peleando por la Superliga?», aseveró Al-Khelaifi en una entrevista a la BBC recogida por Europa Press

El dirigente del club parisino insistió en que el potencial para una Superliga europea ya no existe y confesó que fue «realmente duro» con Florentino Pérez cuando hablaron por la eliminatoria contra el Real Madrid. «Florentino Pérez me habló en el partido de Champions y me dijo: ‘tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo’. Fui muy duro con él, le dije que estaba feliz de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no estoy interesado.», comentó.

Al-Khelaifi rechazó la oportunidad de unirse a la competición el año pasado, pero admitió que comprende la atracción de ver a los grandes equipos jugando entre sí con más regularidad. «Quiero jugar esos partidos, los grandes partidos, por supuesto que sí. Sé lo que quiere el público», reconoció.

«Pero no podemos decir ‘eres un club pequeño, estás fuera’. Tiene que ser un sistema abierto, bajo el órgano de gobierno, donde haya respeto por todos. «Podría haber cogido el cheque (de la Superliga) de 400 millones. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me invitaron, eso los resume», añadió.

«COMO PRESIDENTE DE UN CLUB FIRMARÍA EL PRIMERO UN TOPE SALARIAL»

Ante las acusaciones de ‘lavado deportivo’, Al-Khelaifi defiende su labor como presidente de Qatar Sports Investments, fondo de inversión que ha financiado al PSG desde 2011. «Imagina que no hubo inversión en los últimos años. El fútbol se habría derrumbado, te lo prometo. Esta es la marca que construimos como una inversión real. La gente lo critica porque es una riqueza de un Estado», insistió.

«¿Qué pasa con otras formas de propiedad? ¿La adquisición del deporte por capital privado es un bien social? ¿Qué pasa con los clubes impulsados hasta el cielo por particulares? ¿Es eso bueno? Barcelona es un club propiedad de fanáticos con una deuda de 1.500 millones de euros. ¿Funciona?», manifestó.

Al-Khelaifi valoró también las nuevas reglas de ‘Fair Play Financiero’ propuestas por la UEFA y que limitarían el gasto de los clubes en salarios, fichajes y comisiones de agentes al 70% de sus ingresos a partir de 2025.

«¿Crees que, a pesar de que soy presidente de la ECA, un club puede hacer algo que los otros 246 clubes y todas las demás partes interesadas no quieren? Es una locura, pero a la gente le gusta pensar que tengo un plan maestro que se ajusta a la narrativa establecida. Como presidente del club, si me dijeras que hay un tope salarial, sería el primero en firmar», concluyó.