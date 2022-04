Explicación a los diminutos brazos de T Rex: para evitar amputaciones

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Tyrannosaurus rex evolucionó con brazos llamativamente cortos para evitar la amputación cuando una manada de ellos se agolpara sobre un cadáver con sus enormes cabezas y dientes trituradores de huesos.

Es la explicación que el paleontólogo de la UC Berkeley Kevin Padian ofrece finalmente a la recurrente pregunta de sus alumnos durante décadas sobre la razón de la singular anatomía de las extremidades superiores de este icónico dinosaurio depredador.

Por lo general, enumeraba una variedad de hipótesis propuestas por los paleontólogos (para el apareamiento, para sujetar o apuñalar a la presa, para volcar un Triceratops), pero sus estudiantes, que generalmente miraban una réplica de tamaño natural a la cara, seguían dudosos. La respuesta habitual de Padian era: «Nadie lo sabe». Pero también sospechaba que los académicos que habían propuesto una solución al enigma lo habían abordado desde una perspectiva equivocada.

En lugar de preguntar para qué evolucionaron los brazos cortos del T. rex, dijo Padian, la pregunta debería ser qué beneficio fueron esos brazos para todo el animal.

En un artículo que aparece en la edición actual de la revista Acta Palaeontologia Polonica, Padian plantea una nueva hipótesis: los brazos del T. rex se encogieron para evitar la amputación accidental o intencional cuando una manada de T. rex descendió sobre un cadáver con sus enormes cabezas. y dientes trituradores de huesos. Un T. rex de 14 metros de largo, por ejemplo, podría haber tenido un cráneo de 1,7 de largo, pero brazos de solo 1 metro de largo, el equivalente a un humano de 2 metros con brazos de 12 centímetros.

«¿Qué pasaría si varios tiranosaurios adultos convergieran en un cadáver? Tienes un montón de cráneos masivos, con mandíbulas y dientes increíblemente poderosos, desgarrando y masticando carne y huesos justo a tu lado. ¿Qué pasa si tu amigo piensa que te estás acercando demasiado? Podrían advertirte que te alejes cortándote el brazo», dijo Padian, distinguido profesor emérito de biología integrativa en la Universidad de California (UC), Berkeley, y curador del Museo de Paleontología de la UC (UCMP).

«Entonces, podría ser un beneficio para reduce las extremidades anteriores, ya que de todos modos no las estás usando en la depredación. Las heridas graves por mordedura pueden causar infección, hemorragia, shock y finalmente la muerte, dijo.

Padian señaló que los predecesores de los tiranosáuridos tenían brazos más largos, por lo que debe haber una razón por la que se redujeron tanto en tamaño como en movilidad articular. Esto habría afectado no solo a T. rex, que vivió en América del Norte a fines del período Cretácico, dijo, sino también a los abelisáuridos africanos y sudamericanos del Cretácico medio y los carcarodontosáuridos, que se extendieron por Europa y Asia en el Períodos temprano y medio del Cretácico y eran incluso más grandes que T. rex.

«Todas las ideas que se han presentado sobre esto no se han probado o son imposibles porque no pueden funcionar», dijo Padian. «Y ninguna de las hipótesis explica por qué los brazos se harían más pequeños; lo mejor que podrían hacer es explicar por qué mantendrían el tamaño pequeño. Y en todos los casos, todas las funciones propuestas habrían sido mucho más efectivas si los brazos no se hubieran reducido».

Admitió que cualquier hipótesis, incluida la suya, será difícil de corroborar 66 millones de años después de que se extinguiera el último T. rex.