Tenis/Miami.- Carlos Alcaraz remonta con carácter a Kecmanovic y se mete en las semifinales de Miami

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz jugará las segundas semifinales consecutivas de un Masters 1.000 tras clasificarse este jueves para la penúltima ronda del torneo de Miami (Estados Unidos) tras remontar en un duro partido al serbio Miomir Kecmanovic (6-7, 6-3, 7-6).

El murciano demostró su carácter para llevarse un duelo donde su rival se lo puso muy complicado y que por momentos pareció que sería para él, sobre todo en la ‘muerte súbita’ que decidió el encuentro tras casi dos horas y media de juego.

Ahora, el jugador de 18 años intentará mejorar sus prestaciones en el Masters 1.000 de Indian Wells donde su compatriota Rafa Nadal le cerró el paso. Su rival para jugar su primera gran final en la ATP será el polaco Hubert Hurkacz, defensor del título y verdugo del ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie.

Kecmanovic dejó claro que sus cuartos de final logrados en el desierto californiano hace unas semanas tampoco eran casualidad. El serbio, 48 del mundo, plantó cara y casi nunca, salvo en el segundo set, pudo ser desarbolado realmente por el español, pese a que este llegó a conectar 50 golpes ganadores, por 42 errores no forzados.

El serbio comenzó mejor el partido y ya dio un aviso al murciano. Un ‘break’ sobre su primer saque le permitió mandar en el primer parcial, pero Alcaraz no desaprovechó su primera y única opción sobre el servicio del balcánico para reestablecer el equilibrio el séptimo juego. Ya no hubo más concesiones y la manga se fue al ‘tie-break’ donde el 15 del mundo tuvo 5/4 y dos saques que no pudo aprovechar porque Kecmanovic se llevó los tres últimos puntos.

El tenista murciano no acusó este golpe y volvió a aprovechar el único resquicio que le dejó su oponente para calmarse con una rápida rotura. Con la delantera en el marcador, su servicio se impuso y forzó el tercer set, aunque para ello aún tuvo que salvar una pelota de rotura con 5-3.

La última manga fue tremendamente igualada y ninguno de los dos dio opciones con su saque, pero Kecmanovic tuvo un amenazante 15-30 con 5-4 a su favor y, sobre todo, 5/3 en la ‘muerte súbita’ final. Ahí, Alcaraz recurrió a su carácter y valentía con grandes golpes que le cerraron la puerta al serbio y le dieron el billete para las semifinales.