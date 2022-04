Fú Coudet: “Deben estar muy contentos Sevilla, Barça y Atlético”

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RC Celta, Eduardo Coudet, lamentó que el VAR no entrara en acción este sábado en tres penaltis que señaló el colegiado en contra de su equipo, en la derrota (1-2) ante el Real Madrid, algo «difícil de explicar».

«Con mucho cuidado hay que hablar porque uno puede ser sancionado. Los más indicados son ustedes, no vi el segundo penalti todavía, el primero me pareció muy dudoso y el tercero nada. Se ve que Kevin está sacando el pie y patea Mendy», dijo en rueda de prensa.

«Necesitamos alguna revisión. Sabemos el club que somos, contra los monstruos que jugamos, un equipazo, pero deben estar muy contentos con este partido el Sevilla, Barcelona, Atlético. Nosotros tenemos que seguir trabajando pero te vas mal», añadió.

El técnico de los gallegos fue contundente, en especial con ese tercer penalti que supuso el 1-2, y valoró también el gol anulado a Galhardo. «No habrá crisis esta semana en el Madrid antes de la Champions. No nos han generado, lo que tapó Courtois es terrible. ¿Inicia otra jugada cuando toca Courtois o le pasó solo a España con Mbappé, que se inicia otra jugada? Es analizable», afirmó.

«Hay grande árbitros, pero la ayuda de arriba tiene que estar. Deciden en milésimas de segundo. Lo que nos pasa a nosotros es que las revisiones no aparecen. Hay herramientas que pueden colaborar. En la repetición del tercer penalti se ve muy claro que Kevin está sacando el pie», añadió.

«Es difícil de explicar, ya no hay crisis en el Madrid esta semana y sabemos que esas cosas son buenas para ellos. No nos ha tocado salir beneficiados casi nunca. Hoy trabajamos para merecer más y no nos tocó desde otro lado», insistió.

El ‘Chacho’ se quedó con la buena imagen de su equipo. «Fuimos a buscar el encuentro, un equipo valiente. El equipo transmite, la gente se ve conforme con el juego. Hemos tenido un inicio de Liga muy difícil, no hemos renunciado a la idea, lo que proponemos se ve claramente. No le encuentro errores hoy al equipo», terminó.