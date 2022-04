Nuevo nombre, pero los Guardianes tienen la misma fisonomía

CLEVELAND (AP) — El nombre inscrito arriba de la gigantesca pizarra del Progressive Field es nuevo. Lo mismo que las gorras y camisetas, indicio del nuevo comienzo para el béisbol en Cleveland este 2022.

Todo lo demás se ve prácticamente igual.

No es tanto como un reposicionamiento. Es una repetición.

Sin ser conocidos como los Indios por primera vez en 107 años, los Guardians inician la temporada con las esperanzas tan bajas como su nómina salarial.

Cleveland no arrojó dinero para seducir a agentes libres — el club rara vez lo hace — como en los equipos de mercados grandes o hizo algún canje sustancioso, por lo que los Guardians tendrán que confiar nuevamente en su fuerte rotación abridora liderada por Shane Bieber y el madero del tercera base José Ramírez . También esperan que los jóvenes despunten rápido para ser competitivos en la División Central de la Liga Americana.

Ese es el plan y les ha funcionado anteriormente.

“Necesitamos que los chicos aprovechen las oportunidad que tienen enfrente”, indicó el presidente del equipo Chris Antonetti durante el campamento en Arizona. “Y en ese sentido pueden hacerlo, creo que podría ser un año emocionante”.

Algo tiene que suceder para poner las cosas en marcha con los Guardianes, que tuvieron un receso de temporada sin emociones.

Aunque el cambio de nombre quedó finalizado al concluir la temporada pasada, aún no ha sido aceptado por algunos aficionados de Cleveland.

Tampoco se digiere que el equipo no sea muy activo para mejorar el roster en el invierno, después de que su primera campaña perdedora en nueve años incrementó las críticas contra el dueño Paul Dolan.

Antonetti dice que el equipo bateó en la agencia libre, pero falló.

Además de sus aficionados, los Guardianes fueron criticados por el jardinero de los Gigantes Joc Pederson — quien estuvo en el radar de Cleveland — y el pitcher de los Medias Blancas Dallas Keuchel, que se refirieron a los equipos que no gastan.

Antonetti está familiarizado con este rechazo.

“Probablemente no debería estar en este lugar si fuera sensible a las críticas”, dijo. “Realmente no nos impacta. Creo que estamos enfocados en lo que es mejor para nosotros como organización”.

La situación parece estar mejorando con Cleveland. El mánager Terry Francona está de regreso tras estar fuera gran parte de las últimas dos campañas por un problema serio de salud.

Mientras se aclimatan al nuevo nombre, los Guardians tendrán que lidiar con las dificultades iniciales en el 2022 —quizá muchas dificultades.

BIEIBER DE VUELTA

Otro punto positivo es Bieber, el Cy Young de 2020. Se recuperó completamente tras sólo abrir en 16 juegos la temporada pasada por molestias en el hombro.

El pitcher de 26 años lidera un grupo que cuenta con Aaron Civale, Zach Plesac, Triston McKenzie y Cal Quantrill, éste último con foja de 7-1 en la segunda parte de la campaña.

Bieber tiene contrato con los Guardians hasta 2024. El equipo quisiera atar al derecho a largo plazo, pero se antoja poco probable.

INTERESADO

Ramírez ha dejado en claro que es uno de los mejores jugadores en todos los aspectos y es momento de que cobre un salario acorde. El dominicano ha expresado su interés en seguir toda su carrera con Cleveland y sus agentes han hablado con los Guardianes al respecto. Cobrará 26 millones en los próximos dos años, un robo para un pelotero que ha sido elegido tres veces al Juego de Estrellas.

NOVATO A SEGUIR

Steven Kwan es un bateador de contacto y eso es algo que Francona valora mucho.

“En una era del béisbol en el que prevalece abanicar, no falla mucho”, dijo Francona. “Realmente es refrescante”.

El jardinero de 24 años tuvo una impresionante primavera. Bateó .328 entre Doble A y Triple A la temporada pasada, y los Guardianes creen que les puede ayudar ahora.