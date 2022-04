Este es el precio de la gasolina para este sábado 2 de abril en la CDMX

El incremento en el precio de la gasolina ha impactado en el bolsillo de los mexicanos, todo esto por un alza del petróleo debido a la guerra en Ucrania y una serie de factores internacionales.

De tal manera, los conductores buscan las mejores opciones para pagar un menor precio por litro de combustible en las diferentes estaciones distribuidas a lo largo del país.

Así, para este sábado 2 de abril en las diferentes estaciones ubicadas en la Ciudad de México, el precio promedio de la regular es de 22.170 pesos por litro, mientras que la premium cuesta 24.207 pesos y el diésel 23.179 pesos.

También puedes leer: Precio del petróleo imparable; se encamina a 150 dólares por barril

De acuerdo con el análisis realizado por la consultora PETROIntelligence, la estación que vende la gasolina regular más cara se encuentra en calzada taxquena no. 1744, Coyoacán por $23.09 pesos por litro.

Además, la estación de Avenida Ejército Nacional no. 125, Miguel Hidalgo, tiene la gasolina premium más cara, con un valor promedio de $27.69 pesos por litro.

Asimismo, el diésel más caro se encuentra en Carretera Picacho Ajusco No.914, Tlalpan pues alcanza un precio promedio de $23.95 pesos por litro.

Por su parte, las alcaldías donde se vende la gasolina más barata son: Canal Tezontle no. 2623 en Iztapalapa, con $20.59 pesos por litro de magna, $22.50 la premium en avenida ing. Eduardo Molina no. 422, Venustiano Carranza; y Calzada de Tlalpan no. 4342, Tlalpan, a $22.10 el litro de diésel.