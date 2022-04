Eilish y Rodrigo podrían triunfar esta noche en los Grammy

LAS VEGAS (AP) — Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Jon Batiste podrían grabar sus nombres en los libros de historia de los premios Grammy el domingo.

Con su canción “Happier Than Ever”, Eilish sería la primera artista en ganar el premio a la grabación del año tres veces consecutivas, y la única junto con Paul Simon en llevarse a casa el premio en tres ocasiones. Eilish está en posición de unirse a Adele como los únicos en ganar tres categorías principales (grabación, canción y álbum del año) dos veces. Anteriormente, ganó por “Bad Guy” y “Everything I Wanted”.

Trevor Noah regresa por segunda vez como conductor de los Grammy. La ceremonia se postergó tres meses y se trasladó de Los Ángeles a Las Vegas debido al aumento de casos de COVID-19 y la variante ómicron en enero, cuando los organizadores mencionaron “demasiados riesgos” para presentar un espectáculo lleno de actuaciones. El show se transmitirá en vivo a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) por CBS y Paramount+.

Si Eilish gana los siete premios a los que aspira, será la mujer más galardonada en los Grammy en un solo año (lo mismo pasaría con H.E.R., Doja Cat y Rodrigo). Pero eso podría ser una hazaña difícil, pues enfrenta una dura competencia por el máximo honor, álbum del año, que se amplió a 10 nominados.

Eilish está postulada a mejor película musical con su documental de concierto “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”. Pero en esa misma categoría está “Summer of Soul” de Ahmir “Questlove” Thompson, que recientemente ganó el Oscar al mejor documental.

Incluso si obtiene seis victorias, Eilish empataría con Beyoncé y Adele, con lo que estaría en muy buena compañía.

Rodrigo tiene la oportunidad de unirse a Eilish y Christopher Cross como los únicos artistas en ganar las cuatro categorías principales (mejor artista nuevo, álbum, grabación y canción del año). La cantante de 19 años de “drivers license” podría seguir el notable récord de Eilish como la segunda ganadora más joven del premio al álbum del año con “Sour”.

La única persona que podría ganar la mayor cantidad de Grammys en una noche es Jon Batiste, quien llega a los premios con 11 nominaciones. Si gana en ocho categorías, empatará el récord de Michael Jackson y la banda de rock Santana.

Batiste, intérprete de variados géneros musicales y ganador del Oscar, podría tener dificultades para lograrlo ante la competencia en las categorías de grabación y álbum del año, pero triunfar en los apartados de jazz, música de raíces americanas y clásica.

H.E.R., que ganó el premio a la canción del año el año pasado por “I Can’t Breathe”, podría repetir la victoria. Este año está nominada por “Fight for You”, cuya conmovedora letra para la banda sonora de “Judas and the Black Messiah” («Judas y el mesías negro») fue escrita por ella, el productor D’Mile y la cantante Tiara Thomas. Ya ganó el Premio de la Academia a la mejor canción original el año pasado.

Los Grammy no contarán con superestrellas como Drake y The Weeknd, quienes decidieron no participar en absoluto. Ye, quien cambió su nombre de Kanye West, dijo que le dijeron que su actuación fue retirada del programa.

Los Foo Fighters podrían tener un momento agridulce tras la reciente muerte de su baterista, Taylor Hawkins. La banda podría extender a cinco su récord de victorias en el apartado de mejor álbum de rock con “Medicine at Midnight”.

Cardi B y Megan Thee Stallion lucharán por convertirse en la primera mujer en ganar el premio a la mejor interpretación de rap como solista. Stallion, quien ganó el premio con Beyoncé el año pasado, está nominada por su canción “Thot S(asterisk)(asterisk)(asterisk)”, mientras que Cardi B compite por su éxito “Up”.

Mickey Guyton fue la primera mujer negra en ser nominada a la mejor interpretación country solista el año pasado, y ahora está de vuelta en la categoría. Si gana, sería la primera mujer negra en recibir ese premio.

En rap, Jay-Z podría extender su marca como el rapero más premiado de todos los tiempos, con 23 victorias. Tiene tres nominaciones: dos en la categoría de mejor canción de rap por su composición en “Bath Salts” de DMX y “Jail” de Kanye West, y una en la de álbum del año por su aparición como invitado en “Donda” de West.

Una gran cantidad de artistas subirán al escenario en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, incluidos Silk Sonic, H.E.R., Chris Stapleton, Cynthia Erivo, Jack Harlow, Nas, Leslie Odom Jr. y Brothers Osborne.

Los músicos que compiten con Eilish por el Grammy al álbum del año incluyen a Rodrigo, Jon Batiste, Tony Bennett y Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R., Taylor Swift, Lil Nas X y Kanye West.

En el lado de la producción, Serban Ghenea podría empatar con Al Schmitt como el ingeniero-mezclador con más Grammys ganados, con 20. Ha recibido un total de 18 trofeos en su carrera y llega el domingo con cinco nominaciones por su trabajo en “Planet Her” de Doja Cat y “Montero” de Lil Nas X. Ghenea también podría extender su récord como el ingeniero-mezclador con la mayor cantidad de victorias en el apartado de álbum del año, con cinco.

Aunque se entregarán más de 80 premios — unos 10 durante la transmisión en vivo y el resto en la llamada “Premiere”, incluidos aquellos en las categorías de música latina — lo más probable es que los espectadores sintonicen la gala por las actuaciones.