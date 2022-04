Bailarinas de Rusia y Ucrania danzan juntas en Nápoles

NÁPOLES, Italia (AP) — Una bailarina ucraniana que huyó de la guerra en su tierra natal y una bailarina rusa que abandonó el Ballet Bolshoi por la invasión rusa ensayaron en un escenario en Nápoles antes de una actuación benéfica el lunes por la noche para recaudar fondos para la Cruz Roja y defender la causa de la paz en Ucrania.

El Teatro San Carlo de Nápoles presentó el evento “Apoya a Ucrania – Ballet por la Paz”, para el cual se agotaron las entradas.

A pesar de esa descripción, la perspectiva de bailarines rusos bailando en el mismo escenario con ucranianos supuestamente enfureció al cónsul de Ucrania en Nápoles. El diario italiano La Repubblica citó al cónsul diciendo a sus compatriotas ucranianos en la ciudad del sur de Italia que evitaran ir a la actuación.

Las estrellas del evento incluyen a la primera bailarina Olga Smirnova, quien dejó el Bolshoi el mes pasado y ahora baila con el Ballet Nacional Holandés. Y Anastasia Gurskaya, una de las mejores bailarinas de la Ópera de Kiev, que huyó de los combates en Ucrania.

“Creo que es importante en esta situación, en este momento, estar juntas en el escenario. Para hacer pequeñas cosas, las cosas más pequeñas, lo que podemos hacer por Ucrania”, dijo Smirnova a periodistas en el teatro antes del ensayo general. «Este es el objetivo principal para todos nosotros. Por eso estamos aquí, por eso estamos bailando esta noche”.

La primera bailarina Gurskaya dijo que su actuación es una forma de ayudar a Ucrania.

“Mi vida está patas arriba ahora. Nunca he estado en Italia en esta ciudad, y nunca he bailado como hoy con estrellas del ballet mundial, estoy muy emocionada por eso. No sé por qué me pasó esto a mí”, dijo la bailarina ucraniana a The Associated Press. “Estoy muy feliz de estar aquí y de poder ayudar y apoyar a mi país con mi baile hoy”.

El director artístico del teatro, Alessio Carbone, elogió la participación de Smirnova.

“Olga es una imagen muy fuerte para nosotros, porque obviamente fue la primera bailarina que se opuso públicamente al régimen (de Putin). Así que tenerla con nosotros esta noche es una inspiración de valentía”, dijo Carbone.

Nadie respondió llamadas telefónicas el lunes en el consulado de Ucrania en Nápoles, como tampoco en la oficina de prensa del alcalde.

Alrededor de una docena de manifestantes, algunos con banderas ucranianas, protestaron afuera del teatro antes del evento para mostrar su descontento por la participación de bailarines rusos.

Antes del ensayo, una bailarina ucraniana habló sobre un pequeño pueblo cerca de Kiev donde han aparecido cadáveres de civiles.

Según el fiscal general de Ucrania, se han retirado los cuerpos de 410 civiles de las ciudades del área de Kiev que recientemente fueron recuperadas de manos de las fuerzas rusas. Periodistas de Associated Press vieron los cuerpos de al menos 21 personas en los alrededores de Bucha, al noroeste de la capital.

Stanislav Olshanskyi, que ha bailado en la Ópera de Kiev desde 2018, dice que vivió en Bucha durante cinco años.

“Es mi ciudad. Conozco esta ciudad, caminé por sus calles”, dijo a la AP. “Estas fotos… es horrible. No puedo pensar en esto, es como si no estuviera en este mundo, no puede ser verdad. Pero sé que es verdad y nunca lo perdonaremos”.

Frances D’Emilio reportó desde Roma.