Fútbol/ Guardiola: “El debate sobre mi estilo y el de Simeone es estúpido”

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, calificó de «estúpido» el debate de estilos entre él y el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, antes de destacar que los rojiblancos «tienen la gran habilidad de negarte lo que eres», mientras que dejó claro que no ha «inventado» el fútbol ni es un «visionario».

«No dedicaré ni un segundo al debate sobre mi estilo y el de Simeone, es un debate estúpido. En un partido hay muchas cosas, básicamente basándonos en la calidad de los jugadores», recalcó Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes (21.00) ante los rojiblancos en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El técnico catalán insistió en que existe una «idea errónea» de cómo juega el Atlético. «Son más ofensivos de lo que la gente piensa. No hablaré de su cualidad, de lo competitivos que son. Todo depende de quién tenga el balón, la situación de partido…», explicó.

«EL PLAN ES IMPORTANTE, PERO NO HAY QUE DARLES NI UN CENTÍMETRO»

«El Atlético no se encierra, le puedes encerrar, pero al principio no le encierras. Ellos te vienen a buscar, pero si les hundes y les sales bien se ponen atrás. Ellos pueden correr, tienen piernas, pero si pueden te van a apretar, y lo hacen desde tiempo inmemoriales», añadió.

Guardiola señaló que el equipo madrileño no asume riesgos en defensa ni el centro del campo, con jugadores de calidad en el ataque. «Son los campeones de LaLiga, el campeonato que ha llevado a más equipos a la final de la Champions en la última década. Ellos han luchado contra Real Madrid y Barcelona por el título. Intuyo el ambiente que habrá en el Wanda. Ellos juegan dependiendo de los momentos. Debemos estar preparados, puede pasar de todo», expresó.

«En Champions siempre hay nuevas ideas y tácticas y mañana veremos una. Mi trabajo sería aburrido si siempre hiciera lo mismo. No puedo jugar igual ante el Liverpool y el Atlético. Cada jugador es de su padre y su madre. Esta noche buscaré la inspiración y buscaré una nueva táctica para mañana», apuntó sobre su plan para la eliminatoria.

«YO NO INVENTÉ EL FÚTBOL, PERO SÍ SOY UN ENTRENADOR MUY BUENO»

Así, recalcó que jugarán «para ganar, con un ritmo alto». «He aprendido que el plan es importante, pero no hay que darles ni un centímetro. Los jugadores son los que tienen que ganar o perder el partido, esperemos que mañana podamos hacer un buen partido. Intentaremos viajar a Madrid con el mejor resultado posible», analizó.

«Yo no inventé el fútbol. Lo que hacemos ya lo hacían los prehistóricos. Ojalá fuera tan importante, pero sí soy un entrenador muy bueno. Me intento adaptar a los jugadores, quiero verme reflejado en mis equipos, pero estoy va de ganar. No soy un visionario cuando gano y cuando pierdo dicen ‘quien se cree ese tío’. Yo no gano los partidos, el juego pertenece a los jugadores», afirmó sobre su papel en el fútbol.

Finalmente, Guardiola reconoció haber «aprendido mucho» del Atlético de Madrid. «Nos tenemos que adaptar lo mejor posible. Tienen la gran habilidad de negarte lo que eres, eso es un mérito, generan una dificultad añadida», concluyó.