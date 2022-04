Mexicano engaña a su familia y se enlista en el ejército ucraniano para combatir contra los rusos

Foto: The New York Times

Al ver como una mujer embarazada ensangrentada trataba de salvar su vida tras el ataque ruso al hospital maternal de la ciudad de Mariúpol, Luis, un mexicano de 29 años, decidió enlistarse en el ejército ucraniano para combatir la guerra contra Rusia.

En entrevista con New York Times, Luis relató que decidió enlistarse tras hacerse virales las imágenes de una mujer embarazada, que resultó gravemente herida tras el ataque aéreo ruso a un hospital de maternidad en la ciudad de Mariúpol.

Al ver las horripilantes escenas, fue motivación para que Luis tomará la decisión de ayudar a los ucranianos, y aunque todavía no es padre, no pudo imaginar cómo se sentía el esposo de la mujer embarazada, quien desafortunadamente perdió la vida junto a su bebé.

“Vi la cara mi hermana en esa mujer”, señaló

Además, relató que cerró su negocio de fotografía, vendió todas sus cámaras para emprender el viaje a Polonia, donde posteriormente, cruzó la frontera con Ucrania.

El oriundo de Chihuahua relató que en los últimos años se dedicó a la fotografía de eventos sociales, principalmente en bodas.

Le mintió a su familia

Otro de los sacrificios que tuvo que hacer Luis, fue que tuvo que engañar a su familia al decirles que supuestamente que se iba de vacaciones. “Nunca lo entenderían”, aseguró al medio estadounidense.

Luis destacó también que ya tiene entrenamiento militar, pues hace 10 años sirvió al Ejército Mexicano para combatir contra cárteles de la droga.

20 mil voluntarios

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, más de 20 mil voluntarios de 52 países se han enlistado voluntariamente para combatir la guerra ante Rusia.

Según The New York Times, Luis y otros voluntarios militares recién llegaron no fueron llamados a combatir. Por ahora están resguardados en un albergue de la ciudad de Leópolis.

