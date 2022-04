Morawiecki pide establecer una comisión internacional para investigar “actos de genocidio” en Ucrania

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha instado este lunes a crear una comisión internacional para investigar los posibles «actos de genocidio» cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania.

Así, ha subrayado que «las masacres cometidas por los soldados rusos deben ser llamadas por su nombre y deben ser juzgadas como tal». En este sentido, ha matizado que la comisión en cuestión tendrá que incluir abogados, criminólogos y médicos, además de otros especialistas.

«Necesitamos esta comisión internacional si queremos la verdad sobre los crímenes rusos y sus actos fascistas», ha aseverado durante una rueda de prensa en la que también ha criticado las políticas adoptadas por Alemania y Francia.

Morawiecki, que se ha referido a la invasión rusa de Ucrania como «pura maldad», ha alertado del hallazgo de unos 300 cadáveres en Bucha y ha recordado que ya el pasado mes de noviembre había alertado a los «líderes europeos de las intenciones de Rusia».

«Dije que habría purgas y mostré los mecanismos con los que actuaría Rusia. Ahora es una realidad», ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias PAP.

«Podemos ver que se está creando un mapa del genocidio del siglo XXI. La conclusión es que Rusia es un Estado totalitario y fascista y debemos detenerlo a través de la OTAN y la Unión Europea. La efectividad a la hora de detener la maquinaria de guerra rusa depende de las sanciones», ha indicado.

El ‘premier’ polaco ha instado a los países de la UE a actuar «de forma decisiva e implementar medidas que detengan la acción rusa». «Tenemos que contraatacar. Cualquiera que permita que esta tragedia se constate tiene parte de responsabilidad», ha recalcado.

En este sentido, ha criticado las acciones de líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron: «¿Cuántas veces te has reunido con (Vladimir) Putin y qué has logrado? ¿Has detenido este tipo de acciones? Con los criminales no se negocia».