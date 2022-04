Juez de la CDMX ordena desalojar refugio para perros y gatos en Santa Fe; planean construir departamentos

Tras 45 largos años, el Refugio Franciscano A.C, ha sido un lugar que ha acogido a perros y gatos en situación de calle o maltrato; sin embargo, recientemente los operadores de este lugar pidieron ayuda a través de las redes sociales, luego de que un juez busca desalojarlos para la construcción de departamentos.

Ubicado en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en Santa Fe, el refugio a través de un comunicado posteado en sus redes sociales, informó que el juez José Manuel Salazar Uribe, del juzgado 60 de lo civil en la CDMX, emitió una orden de desalojo del refugio de animales.

De acuerdo con la organización, la decisión del juez se emitió de manera arbitraria e irregular. La intención del desalojo es convertir el predio en un desarrollo inmobiliario de alto nivel.

“No podemos permitir la arbitrariedad e ilegalidad con la que los desarrollos inmobiliarios mueven los hilos del poder judicial, a efecto de que reinen los intereses económicos sobre el bienestar de animales vivos”, indicó el refugio en su escrito. “¡Los animales no están solos y no dejaremos de elevar nuestra voz en nombre de los miles de animales que no pueden hacerlo!”, dice el comunicado.

Este domingo, alrededor de 50 personas con playera blancas, se manifestaron afuera del Refugio para informar a los vecinos sobre la situación de riesgo que viven los animales, para que así las autoridades realicen un trato igualitario en el acceso de justicia.

“No al desalojo”, fue el grito de consigna de las personas que apoyan al Refugio a que no cierre sus puertas para siempre.

“Este bosque está todo cercado, la maravilla del Refugio Franciscano es que no viven enjaulados, diario todos los animales salen a un recorrido por secciones, porque no podemos sacar a todos juntos, y es una maravilla el ver este bosque que también es un pulmón para la ciudad”, señaló Ginna Rivara, directora del Refugio Franciscano.

Ginna Rivara, destacó que el refugio opera desde hace 45 años y es pionero en la protección de animales en el país, gracias a la donación del predio que realizó Antonio Haghenbeck. Del día que el refugio abrió sus puertas a la actualidad, han recibido a 24 mil 47 animales.

Muchas gracias a todos por su apoyo y cariño!#noaldesalojodelfranciscano #conelfranciscanono

