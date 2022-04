Silk Sonic, Jon Batiste y Olivia Rodrigo se alzan con los Grammys 2022

Billie Eilish homenajea al fallecido Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, que se lleva tres galardones

Silk Sonic, Jon Batiste y Olivia Rodrigo han sido los grandes triunfadores de la 64º edición de los Premios Grammy, que ha acogido un homenaje al recientemente fallecido batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins, y la intervención del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para pedir apoyo al país.

El cómico y actor sudafricano Trevor Noah ha repetido como presentador de la ceremonia de los grandes premios de la música, que se ha celebrado este domingo por primera vez en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El dúo Silk Sonic, compuesto por Bruno Mars y Anderson Paak, se ha hecho con el premio a Mejor Gabración del Año por su trabajo ‘Leave the door open’, que también se ha llevado el título de Mejor canción del año, Mejor interpretación de R&B –junto a ‘Pick Up Your Feelings’, de Jazmine Sullivan– y Mejor canción de R&B.

El álbum ‘We are’ de Jon Batiste se ha alzado con el galardón a Mejor disco del año en una noche que ha dado al artista un total de cinco Grammys, ya que se ha hecho también con los de Mejor actuación y mejor canción american roots por ‘Cry’, y ha sido reconocido por su participación como compositor en la banda sonora de la película ‘Soul’ –Grammy a Mejor banda sonora para medio visual– junto a Trent Reznor y Atticus Ross.

La cantante Olivia Rodrigo se ha posicionado como la Mejor artista novel, mientras su primer disco, ‘Sour’, se ha coronado como el Mejor álbum vocal de pop. También se ha llevado el premio a Mejor interpretación pop solita por ‘Drivers license’.

Lady Gaga y Tonny Bennet, nominados en otras categorías en las que no han tenido éxito, han logrado el Grammy a Mejor álbum vocal de pop tradicional por ‘Love for sale’, mientras Doja Cat y SZA han triunfado en la categoría de Mejor interpretación de dúo o grupo pop con ‘Kiss me more’.

La gala ha acogido un emocionante momento en la interpretación de Billie Eilish de la canción ‘Happier than ever’, que ha cantado vistiendo una camiseta en homenaje al recientemente fallecido batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Precisamente, esta banda se ha hecho con el premio a Mejor álbum de rock por ‘Medicine at midnight’, a Mejor canción de rock por ‘Waiting on a war’ y mejor interpretación de rock por ‘Making a fire’.

En las categorías de R&B, el galardón a Mejor álbum ha sido para ‘Heaux Tales’, de Jazmine Sullivan, mientras el de Mejor interpretación de R&B tradicional ha recaído en ‘Fight for you’, de H.E.R.. Tyler, the creator, y su disco ‘Call me if you get lost’ se han hecho con el premio a Mejor álbum de rap.

El puertorriqueño Bad Bunny y su disco ‘El último tour del mundo’ se han alzado con el Grammy a Mejor álbum de música urbana en una ceremonia que también ha premiado como Mejor álbum de pop latino a ‘Mendó’, de Alex Cuba, y Mejor álbum de rock latino o alternativo a ‘Origen’, del colombiano Juanes –dejando sin galardón a ‘El Madrileño’, de C. Tangana, o ‘Calambre’, de Nathy Peluso–.

INTERVENCIÓN DE ZELENSKI

Uno de los momentos clave de la noche ha llegado con la intervención del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha pedido en un vídeo apoyo «pero no silencio» en la guerra de Ucrania.

«La música se abrirá paso de todos modos», ha indicado Zelenski, solicitando a los artistas que le escuchaban que «digan la verdad sobre la guerra en sus redes sociales, en la televisión». «Apoyadnos de cualquier manera que podáis. De la que sea. Pero no con el silencio», ha subrayado.

Zelenski ha lamentado que los músicos de Ucrania «llevan chalecos antibalas en lugar de esmóquines y cantan a los heridos en los hospitales». Asimismo, ha agregado que «la guerra no deja elegir quién sobrevive y quién se queda en el silencio eterno».

«Chernigov, Járkov, Volnovaja, Mariúpol y otras. Ya son leyendas. Pero yo sueño con que vivan. Y libres. Libres como ustedes en el escenario de los Grammy», ha señalado Zelenski.

Tras su discurso, el cantante John Legend ha interpretado el tema ‘Free’, al que se han sumado los artistas ucranianos Mika Newton, Lyuba Yakimchuk y Siuzanna Igidan.