Ucrania acusa a Rusia de ejercer violencia selectiva contra mujeres y niñas

KIEV, 4 (DPA/ EP)

Las autoridades ucranianas han acusado este domingo a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas.

En un vídeo publicado en Twitter, el miembro del Parlamento, Olexiy Goncharenko, ha afirmado que se han encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. «Se entiende lo que ha pasado», ha subrayado, agregando que, tras agredir a las mujeres, los rusos han intentado quemar sus cuerpos.

El alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, ha denunciado que las mujeres y las niñas de la localdiad han sido tiroteadas, y ha declarado a Deutsche Welle que luego han sido arrolladas por los tanques rusos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha incidido en un mensaje de vídeo publicado en Twitter, en que cuanto más rápido pueda el Ejército ucraniano «liberar» los territorios ocupados por Rusia, más se respetarán allí los Derechos Humanos.

«Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados», ha aseverado Kuleba, añadiendo que Ucrania necesita apoyo para lograrlo: «Necesitamos armas, ahora», ha recalcado.