Carlos Therón dirige a Belén Rueda y Toni Acosta en ‘Fenómenas’: “Quería hacer una película sobre el grupo Hepta”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Carlos Therón se pasa a los sucesos sobrenaturales con ‘Fenómenas’. Tras triunfar en taquilla con ‘Lo dejo cuando quiera’ y ‘Operación Camarón’, el cineasta salta a Netflix con un largometraje inspirado en hechos reales que combina misterio, terror y un toque de comedia. «En cuanto me propusieron hacer una película inspirada en el grupo Hepta, no dudé en aceptar», confiesa el director. Su estreno está previsto para 2023 en la plataforma en streaming.

‘Fenómenas’ narra una historia ambientada en los años 90 sobre el grupo Hepta, un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales. Inspirado en hechos reales, la película muestra cómo cuatro miembros del grupo, Sagrario (Belén Rueda), Paz (Gracia Olayo), Gloria (Toni Acosta) y el padre Girón (Emilio Gutiérrez Caba) aceptaron hacerse cargo de un caso relacionado con un anticuario donde comenzaron a suceder hechos extraños.

Therón conocía al grupo Hepta y no dudó en aceptar debido a su interés por sus investigaciones. «A Hepta lo conocía desde hace muchos años, porque el tema me interesaba. Cuando Kiko Martínez [productor de ‘Fenómenas’] me llamó me propuso inicialmente otro proyecto, pero luego me habló sobre realizar una película sobre el grupo Hepta. Por supuesto, de cabeza me fui con esta propuesta», comparte el realizador en una entrevista concedida a Europa Press durante el rodaje de la cinta en la Comunidad de Madrid.

INSPIRADA EN HECHOS REALES

Entre los personajes que protagonizan el filme, destaca el de Sagrario, la cual es documentalista e historiadora, una mujer «inteligente, trabajadora, obsesiva y rigurosa». «Es una persona a la que le gustan las normas y el orden. Su objetivo en la vida es contactar con su marido Carlos y no parará hasta conseguirlo», expone la descripción del papel.

«Lo maravilloso de realizar una película que está inspirada en un grupo que existe es que tienes la posibilidad de poder contrastar con sus miembros toda una vida, aunque luego solo puedas coger una pequeña parte para poder contar la historia», explica Belén Rueda, quien señala que la cinta está inspirada en uno de los casos reales pero que no reproduce completamente dicha investigación. «Es solo una referencia», puntualiza.

Las provincias de Toledo y Madrid son las principales localizaciones de la filmación de ‘Fenómenas’, cuyo rodaje prosigue. El guion corre a cargo de Fernando Navarro y Marta Buchaca. Junto con Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba, completan el reparto Iván Massagué, Miren Ibarguren, Óscar Ortuño, Lorena López y Antonio Pagudo.