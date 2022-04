C.Rica/ Alvarado justifica su decisión de no nombrar un embajador de Costa Rica en Nicaragua

El presidente electo costarricense ya ha adelantado que nombrará a alguien para el cargo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha justificado su decisión de no nombrar a un embajador del país para Nicaragua durante su mandato, después de que el presidente electo, Rodrigo Chaves, haya anunciado que sí nombrará a alguien para el cargo, vacante desde 2018.

Así, según ha explicado, «sobre todo a partir del cierre de medios de comunicación (en Nicaragua), la encarcelación de actores políticos y otros actos, como la violencia en abril de 2018 (durante las protestas contra el Gobierno)», decidió no nombrar un representante en la legación, porque se trata de hechos «graves».

«Al presidente el mandato constitucional le da la dirección de las relaciones exteriores y, mientras yo sea presidente, esa será mi posición», ha indicado Alvarado, según ha recogido el diario costarricense ‘La Nación’.

Chaves adelantó el lunes su intención de nombrar un embajador para Nicaragua, argumentando que si Costa Rica tiene relaciones diplomáticas y comerciales con su país vecino, también es necesario designar un representante diplomático.

«Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra, qué es eso de que no hay embajador. No, no», dijo. «Fíjese en Ucrania y Rusia, que están dándose balazos, destruyéndose uno al otro, uno más que el otro, y todavía están conversando», agregó.

El último embajador en Managua fue Eduardo Trejos, actual representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).