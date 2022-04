Españ Feijóo ve “prioritario” bajar inflación y condiciona apoyo al plan anticrisis de Sánchez a poder “mejorarlo”

Asegura que va con una «agenda abierta» a su cita en Moncloa y se muestra dispuesto a hablar del CGPJ aunque haya temas más importantes

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que lo «prioritario» en este momento en España es «bajar la inflación y el precio de la energía» y ésos serán asuntos claves que podrá sobre la mesa este jueves en su reunión en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la que acude con una «agenda abierta». De hecho, se ha mostrado dispuesto a hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque «lo urgente» es hablar de la situación económica en España.

Eso sí, y dado que este mes se tiene que debatir en el Pleno del Congreso la convalidación del real decreto ley de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros, ha condicionado su apoyo al mismo a poder «mejorarlo» en el trámite parlamentario, máxime cuando ha calificado como «un parche» las medidas del Gobierno.

«Si quiere el apoyo del PP, ¿está usted dispuesto a aceptar alguna propuesta para mejorar el real decreto o esto es sí o sí?», ha preguntado al presidente del Gobierno. Feijóo considera que, si realmente quiere que el Grupo Popular le apoye, está «convencido» de que Pedro Sánchez le va a «escuchar» y «va a valorar las distintasopciones» que le va a proponer.

VE «UN PARCHE» EL PLAN DEL GOBIERNO

Tras criticar que Sánchez firmarse una bajada de impuestos en la Declaración de la isla de La Palma que no ha cumplido, ha asegurado que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para afrontar la actual situación le parecen un «parche» hecho «con retales». «No hay política económica detrás de esas medidas», ha proclamado.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, el también presidente de la Xunta ha preguntado al Gobierno si cree que se puede vivir con un 10 por ciento de inflación en España, «la más cara de los últimos 35 años» y un 40 por ciento más elevada que la media de la Unión Europea con el problema de que, según ha destacado, lo pagan las rentas medidas y bajas.

Feijóo ha propuesto devolver a los ciudadanos el incremento de la recaudación del IVA para disminuir la necesidad de pagar más por todo y ha preguntado qué ha hecho el Gobierno con los 50.000 millones que ha recaudado de más estos meses. Además, ha censurado que Pedro Sánchez mantenga el Gobierno «más caro de la democracia» en el momento de «más dificultad».

El líder de los ‘populares’ también ha echado en cara al Gobierno «el lío» que ha generado la huelga de transportes y el amarre de la flota pesquera y lo ha atribuido a la «soberbia de no adoptar decisiones». Además ha criticado la tardanza en actuar y ha subrayado que ha quedado «acreditado» que el Gobierno «ha desconectado con la realidad».

Por todo ello, y tras recalcar que no comparte «la política económica del Gobierno porque no funciona» y no quiere llevar el país «a la ruina», ha señalado que si Pedro Sánchez quiere tener el apoyo del PP en la convalidación del decreto anticrisis en el Congreso tiene que estar dispuesto a «aceptar alguna propuesta» que haga su partido para «mejorar» ese decreto.

«VOY CON LA AGENDA ABIERTA»

Feijóo ha señalado que la reunión de Moncloa se cerró tras «un SMS» del presidente del Gobierno y ha añadido que desconoce el orden del día, pero ha recalcado que «lo más urgente» es la situación económica de España y que «probablemente» hablarán también de la guerra de Ucrania o la posición del Sáhara.

«Voy con la agenda abierta para que el presidente me diga qué cuestiones quiere conversar conmigo y en base a las cuestiones y el contenido de las mismas, tendrá una respuesta. Pero no tengo mayor información», ha manifestado.

Sobre la renovación del CGPJ, ha indicado que si el jefe del Ejecutivo lo considera prioritario es «un asunto importante» pero ha añadido que para él «lo prioritario es cómo bajar la inflación en España.

CRITICA EL BLOQUEO POR EL GOBIERNO DEL CGPJ

Dicho esto, el presidente del PP ha criticado el bloqueo por parte del Gobierno del CGPJ –cuyo mandato lleva más de tres años caducado– que imposibilita que se cubran vacantes en los tribunales de justicia. En su opinión, es «una injerencia impropia nunca antes vista en 40 años de democracia».

«Si el principal problema de los políticos es el acuerdo para ver qué jueces conforman el órgano de gobierno de los jueces y no la inflación de dos dígitos, nos estaremos equivocando de prioridades», ha manifestado.

En cuanto al Sáhara, y pese a la comparecencia en el Pleno del Congreso la pasada semana del presidente del Gobierno, Feijóo ha dicho ignorar la posición del Gobierno de España y ha subrayado que en este asunto cada paso de los anteriores presidentes del Gobierno ha sido «medido, pausado y consensuado».

SÁHARA: «LA POLÍTICA EXTERIOR NO ES COSA DE UN HOMBRE»

Feijóo ha dicho que el Gobierno sostiene que el giro del Gobierno «está dentro de las resoluciones de la ONU» pero a su juicio «no lo está». «Supongo que mañana me contará algo de esto también», ha vaticinado.

Así, ha indicado que una vez que el presidente del Gobierno le ofrezca una «explicación», su partido podrá «valorar cuál es la posición del Gobierno». «Pero una vez que la conozcamos con detalle porque no conocemos absolutamente nada, nada más que lo que se ha publicado en un periódico y lo que ha dicho el presidente, que no coincide con el contenido de la carta», ha declarado.

En este punto, Feijóo ha subrayado que «no saben nada» de la soberanía sobre Ceuta y Meilla, un «agujero negro» del que no se puede hablar, y por eso ha reiterado que es «muy difícil posicionarse» al respecto.

«La política exterior española no es cosa de un hombre, es cosa deEspaña y hasta el momento esa política exterior la ha abarcadoexclusivamente una persona sin comentárselo a su Gobierno ni a ningún partido de la oposición», ha enfatizado.

Además, Feijóo ha reiterado que el PP apoyará al Gobierno en relación al compromiso de España con Ucrania, la Unión Europea y la OTAN «aunque sus socios de Podemos hayan sido tibios al inicio y callados en este momento».