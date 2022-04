Fútbol/ Nagelsmann: “El Villarreal jugará bastante liberado y no tendrá nuestra presión”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, considera que el Villarreal, al que se enfrentan este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, jugará «bastante liberado» el duelo en el Estadio de la Cerámica, ya que su «prioridad» es LaLiga Santander y no tendrán tanta «presión» como los alemanes, «favoritos» en la eliminatoria.

«El Villarreal tiene un entrenador que ha ganado mucho, sobre todo a nivel internacional. Es un equipo con mucha experiencia, y tendremos que ver cómo hacerles daño. Sin embargo, confío en que lo conseguiremos», declaró en rueda de prensa, donde afirmó que realizarán «pocas» rotaciones, si las hay.

Además, el preparador alemán no rechaza la vitola de «favoritos» en la eliminatoria, aunque cree que el hecho de que la ‘Champions’ no sea el primer objetivo de los castellonenses les libera de presión. «No es un problema ser favoritos. Si escuchas las palabras de Emery, la Liga de Campeones es para él algo así como un bonus», apuntó.

«Su prioridad es LaLiga; son séptimos y perdieron ante el Levante. Saben que tienen que clasificarse para Europa la próxima temporada y no pueden asumir que ganarán la ‘Champions’. Creo que estarán bastante liberados jugando contra nosotros. No tendrán la presión que tendremos nosotros, pero mis jugadores pueden manejar eso porque tenemos que estar a la altura de nuestro papel (de favoritos)», explicó.

También recalcó que el cuadro amarillo es «un buen equipo que puede jugar muchos sistemas». «Son un equipo que arriesga en la salida, busca recuperar arriba, es complicado romper su defensa, pero soy optimista y creo que podemos ganar este partido», expuso.

En cuanto al estado de forma de Alphonso Davies, que vuelve a la acción tras sufrir una miocarditis como consecuencia del COVID-19, explicó que podría jugar, incluso de inicio. «Davis está otra vez con nosotros y sus pruebas son positivas. Tengo la idea de que empiece, tengo que hablarlo con mi equipo», señaló.

En otro orden de cosas, Nagelsmann criticó que el Friburgo haya apelado el resultado de su derrota (4-1) en la última jornada de la Bundesliga, un partido en el que los bávaros jugaron durante unos segundos con 12 jugadores. «Desde un punto de vista personal, no puedo entender lo que está haciendo el Friburgo porque no marcaron dos goles en los 18 segundos, ni siquiera uno», afirmó.

«Yo personalmente no lo hubiera hecho, porque no creo que se deba usar un error de un tercero para posiblemente conseguir puntos debido a la presión de los aficionados o los patrocinadores. No sé si puedes darte una palmada en la espalda si juegas en Europa por tres puntos que no has ganado en el campo, no estaría feliz. Yo, en mi caso, habría comunicado al club que no deberíamos apelar», concluyó.