Epic Games lanza Unreal Engine 5, con nuevas herramientas para el renderizado en tiempo real y los mundos abiertos

MADRID, 6 (Portaltic/EP)

Epic Games ha lanzado el motor gráfico Unreal Engine 5, que ya está disponible para ser descargado y utilizado de forma gratuita, e incorpora funciones y tecnologías como Lumen, Nanite y Temporal Super Resolution, todas ellas encaminadas a ofrecer una experiencia hiperrealista.

El lanzamiento de Unreal Engine 5 ha estado enmarcado en el evento The State of Unreal que ha organizado la propia Epic este martes. Con su nuevo motor gráfico, la compañía aspira a «impulsar tanto a equipos pequeños como grandes» y permitir la realización de «contenido y experiencias 3D de nueva generación en tiempo real» con una mayor «libertad, fidelidad y flexibilidad» que antes, según explica en un comunicado.

Desde Epic recuerdan que las funciones que incluye el Unreal Engine 5 ya han sido demostradas en el desarrollo de títulos como Fortnite y The Matrix Awakens, siendo esta última vista como una demo técnica del potencial que tiene el motor.

Entre los grupos de desarrollo y editoras que trabajan actualmente con Unreal Engine 5 para proyectos futuros están PlayStation, Ninja Theory, Devolver Digital, Tencent y The Coalition, el estudio encargado de las últimas entregas de Gears of War además de CD Projekt, que recientemente ha firmado una alianza con Epic para la creación de títulos como el nuevo The Witcher.

Aprovechando el anuncio de Epic, Crystal Dynamics ha confirmado en Twitter que el próximo título de la franquicia Tom Raider estará desarrollado con el nuevo motor gráfico Unreal Engine 5.

RENDERIZADO EN TIEMPO REAL

Unreal Engine 5, que fue lanzado por Epic en 2021 en fase de acceso anticipado, llegó a la fase de previa hace tan solo unos meses ya está disponible con funciones entre las que destaca el renderizado de nueva generación en tiempo real.

Dentro de este, Epic menciona cuatro tecnologías: Lumen, Nanite, Virtual Shadow Maps (VSM) y Temporal Super Resolution (TSR). La primera de ellas es una solución de iluminación dinámica y global que permite crear escenarios más realistas en los que «la luz indirecta se adapta sobre la marcha a los cambios en la luz directa o geometría».

En el caso de Nanite, Epic lo describe como «el nuevo sistema de geometría virtualizada», que otorga la habilidad de «crear juegos y experiencias con una inmensa cantidad de detalle geométrico».

Para trabajar conjuntamente con Lumen y Nanite, Epic presenta los mapas de sombras virtuales (VSM), técnica que permite generar sombras con un rendimiento más «razonable y controlable».

La cuarta y última tecnología incluida en el renderizado de nueva generación es el TSR, gracias al cual los juegos pueden usar herramientas de supermuestreo para alcanzar resoluciones mayores.

OTRAS FUNCIONES PARA EL MUNDO ABIERTO

Epic ha detallado también otras funciones que trae consigo Unreal Engine 5. Una de ellas es un nuevo set de herramientas para crear mundos abiertos de una forma «más rápida, fácil y colaborativa para equipos de todos los tamaños».

La compañía también ha introducido herramientas para mejorar la animación de los personajes como la posibilidad de reciclar animaciones ya existentes o adaptarlas para «encajar con las condiciones del ‘gameplay’ en el tiempo de ejecución».

Unreal Engine 5 incorpora también un abanico de opciones mejoradas para el modelado y la edición que permite a los artistas «desarrollar y refinar activos» desde el Unreal Editor. Epic apunta que estas herramientas son «especialmente útiles» a la hora de trabajar con grandes espacios, como «aquellos generados con fotogrametría».

Epic hace de igual manera referencia a una mejora en el editor UI y, por extensión, en los flujos de trabajo que lo hacen en líneas generales «más rápido, fácil y disfrutable de usar».

MetaSounds es otra de las novedades que incorpora el Unreal Engine 5, definido como un «sistema de alto rendimiento que ofrece un control completo» en todos los aspectos del audio renderizado.

En último lugar, Epic recupera el Path Tracer, un modo de renderizado ya presentado en el Unreal Engine 4.27, que en esta nueva versión ofrece «mejoras en la estabilidad, el rendimiento y la integridad» de la imaginería, como el soporte para el sombreado de los ojos y el cabello de los personajes representados.