Españ Sánchez pide al PP que “no estorbe” y Gamarra le replica que copie las medidas de Feijóo y rectifique

La portavoz ‘popular’ reclama bajar impuestos además de reducir asesores y nombrar comités de expertos «a dedo»

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que decida si va a continuar «estorbando» o empieza a ayudar al Gobierno a enfrentar las consecuencias de la guerra, al tiempo que le ha recriminado que ni el Grupo Popular ni la Xunta de Galicia presentaran propuestas al decreto aprobado por el Ejecutivo para paliar los efectos económicos del conflicto en Ucrania.

En una respuesta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno, Sánchez le ha recordado con ironía a la portavoz del PP, Cuca Gamarra que la situación económica se debe a la pandemia y la guerra. «No se si estuvo usted ayer en este hemiciclo y se ha dado cuenta de que hay una guerra que está sufriendo Europa», ha indicado en referencia a la intervención por videoconferencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Así, ha seguido preguntando a Gamarra si ha visto las imágenes de «Bucha y Mariupol», donde las tropas rusas han perpetrado matanzas de civiles, y se ha dado cuenta de que «llevamos mascarillas» y que todavía hay una pandemia.

Sánchez ha indicado que se hace cargo de las dificultades que están pasando las familias y las empresas pero que a su juicio la cuestión es cómo responder. En este punto, ha señalado que el PP debe decidir si continúa «estorbando» o decide ayudar al Gobierno y a continuación ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas para convalidar el decreto del plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, aprobado el pasado martes y que las Cortes deben validar en el plazo máximo de un mes.

«Nos gustaría saber si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses como hicieron durante estos dos años de legislatura», ha añadido, después de asegurar que el Gobierno está actuando, negociando y dialogando con los sectores afectados.

GAMARRA DICE QUE HAY MIEDO A LA FACTURA DE LA LUZ

Previamente, la portavoz popular había preguntado a Sánchez qué futuro les espera a los ciudadanos con su Gobierno y le ha recordado que el Banco de España ha empeorado las previsiones económicas para España al reducir un punto la expectativa de crecimiento para este año y al situar la inflación en torno al 10 % durante varios meses.

Así, ha afirmado que se dibuja un escenario «francamente difícil» y ha acusado a Sánchez de ignorar y no querer ver que las familias no llegan a fin de mes, no pueden llenar el depósito de combustible y hacen lo posible por encender la luz lo menos posible por «miedo» a la factura eléctrica.

Además, en su turno de réplica Gamarra ha pedido al presidente «que copie y rectifique». De este modo, le ha instado a copiar las medidas que le va a proponer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión que ambos van a mantener este jueves, y le ha llamado a rectificar sus «nefastas» propuestas. «Hay otra manera de gobernar», ha indicado.

MAS EMPLEO Y MENOS ASESORES

Además le ha acusado de seguir una agenda que no atiende a la realidad, de confrontar con todos los sectores con medidas «ineficaces» que son solo «parches» y de enfrentar a unas comunidades autónomas con otras. A este respecto ha indicado que «olvida» a las regiones más castigadas para «favorecer a las que le hacen mantenerse en La Moncloa».

En esta línea, Gamarra ha reclamado «más empleo» y «menos asesores» a costa de los «22 Ministerios» que pagan todos los españoles, ha lanzado. «Mas bajar los impuestos y menos nombrar comités de expertos a dedo», ha continuado.

Por último, Sánchez le ha recriminado que pidan bajadas de impuestos cuando están en la oposición mientras que subieron «hasta 50 impuestos» cuando gobernaban. También les ha achacado recortes en el Estado de Bienestar en comunidades donde gobiernan. Así, ha afirmado que en Galicia han cerrado «uno de cada 10 colegios públicos» y en Andalucía van a expulsar a «8.000 profesionales sanitarios» en plena pandemia.