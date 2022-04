Fú Julio Velázquez: “Me he encontrado un vestuario predispuesto y con un nivel importante de compromiso”

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Julio Velázquez, confesó este miércoles durante su presentación que se ha encontrado un «vestuario predispuesto y con un nivel importante de compromiso» para lograr la salvación, objetivo para el que está «súper motivado» y «convencidísimo» de que se alcanzará.

«Me he encontrado un vestuario predispuesto, con un nivel importante de compromiso, con ganas de revertir la situación. No creo que hasta que uno implemente ciertos aspectos tiene que pasar un tiempo importante… Vengo con la intención de construir lo que es adecuado en este momento desde el primer día, creo que hay tiempo, tenemos margen para trabajar, por la predisposición y el compromiso que me han demostrado los chicos. Estoy súper motivado», afirmó Velázquez en rueda de prensa.

El salmantino, que se acordó de su predecesor José Luis Mendilibar, por quien tiene «mucho aprecio profesional y personal», insistió en que el «factor diferenciador» para fichar por el club vitoriano es «que te llama el Alavés, no si el equipo a último o primero». «Desde hace años están haciendo las cosas muy bien, con gente tremendamente profesional. Es un club que, dentro de la tesitura actual, puede crecer y evolucionar, se pueden hacer cosas bonitas», señaló.

«El equipo está a seis puntos de la permanencia, pero por suerte creo que se puede sacar adelante. Se va a sufrir, va a ser duro y se va a tener que estar remando hasta el último día. Con la sinergia de todos, todos somos parte de lo que representa esta institución, si todos aportamos nuestro granito de arena no tengo duda de que se cumplirá el objetivo. Vengo con toda la ilusión del mundo», añadió Velázquez, que tiene el reto de la permanencia para el Alavés, a 6 puntos de la salvación a falta de ocho jornadas.

«NEGATIVISMO CERO, HAY QUE TENER UNA MENTALIDAD CONSTRUCTIVA»

El entrenador, que pasó por equipos como Udinense o Vitória Setúbal, recalcó la importancia del factor «futbolístico» para mejorar a nivel emocional. «El resultado es la consecuencia de algo. Es importante lo psicológico y lo emocional, pero lo futbolístico también, es un todo. El objetivo es ganar, sin ningún tipo de dudas. En base al contexto vamos a estructurar la semana buscando que se manifiesten nuestras fortalezas y se evidencien las debilidades del Osasuna, y luego va lo emocional», argumentó.

«Si los resultados son positivos cada vez creeremos más. Lo que hoy parece una montaña muy alta puede parecer más pequeña en cualquier momento, depende de la perspectiva y los resultados. Estoy con un nivel de confianza máximo. Vamos a sumar, negativismo cero, se va a conseguir, hay que tener una mentalidad constructiva. Más que un reto para mí es una oportunidad, es maravilloso, me considero un privilegiado. No lo afronto pensando en si no sale, sé que va a salir, estamos convencidísimos», destacó.

Velázquez se considera un «apasionado» del fútbol y reveló ue ha visto el 95% de los partidos de todos los equipos de LaLiga Santander. «En el fútbol actual hay gente muy preparada, todo el mundo estudia y analiza. En este país el nivel de entrenadores es maravilloso y excepcional», elogió, antes de reconocer que ha analizado el calendario que resta para su equipo y el resto de los rivales directos.

«Soy sincero y honesto, he mirado el calendario, pero si no compites bien podemos perder todos los partidos, da igual a quien te enfrentes. Mi foco es el partido del domingo ante Osasuna, pensar en dentro de quince días… Esto es fútbol y cambia de una semana para otra», enfatizó.