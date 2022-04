Fútbol/Liga Xavi Hernández: “El Eintracht es un poco desconocido en España, pero es un gran equipo”

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, apuntó que el Eintracht Frankfurt, su rival este jueves (21.00 horas) en la ida de cuartos de final de la Liga Europa, es «un poco desconocido en España, pero un gran equipo», además de mostrar su satisfacción por la más que probable renovación de Ronald Araújo, que está muy cerca de producirse.

«Para nosotros es un estadio nuevo, una nueva ciudad, no hemos venido nunca aquí y es un gran partido. Habrá un gran ambiente y es un lujo, un placer estar aquí en Alemania. Se vive mucho el fútbol y nuestro planteamiento no varía. Queremos dominar el partido a través del balón, lo que estamos mostrando en los dos últimos meses y medio», afirmó.

«El Eintracht es un poco desconocido en España, pero es un gran equipo. Tanto en defensa como en ataque y tiene un gran técnico que los tiene muy bien organizados. Aquí destacaría la transición en defensa porque salen como balas. Te crean ocasiones en tres o cuatro segundos. Viendo el sorteo está clarísimo que no tuvimos suerte: rival alemán, fuerte y desconocido», comentó.

«Será una eliminatoria dura y complicada. Es un muy buen equipo, puso en dificultades al mismo Betis, que lo ha eliminado en la ronda anterior, siendo mejor en muchas fases del juego. A Bayern y Dortmund les ha complicado mucho, tienen un sistema difícil de contrarrestar. No estamos acostumbrados a jugar contra este tipo de equipos. Quizá el mismo entorno nuestro lo ha infravalorado pero no será nada fácil. Para ellos es un partido histórico y tenemos que igualar esa extramotivación del rival», avisó el técnico blaugrana.

«Hoy en día en el fútbol no puede existir la relajación porque todo el mundo trabaja, estudia y todo el mundo prepara muchas cosas y estos valores de hambre por ganar no puede nfaltar nunca. Si faltan te pasan por encima porque el nivel está muy parejo. No va a haber relajación, en todo caso si el rival es mejor le felicitaremos, pero relajación no va a haber por nuestra parte», añadió tajante.

Sobre las posibilidades para el lateral derecho con Dest lesionado, y Dani Alves no inscrito, Xavi aseguró que es «una lástima». «Fui injusto con él pero tenemos varias opciones. Eric en muchos momentos entiende mejor que otros jugadores la salida de balón y Araújo está a un gran nivel sin balón y corrige muchas cosas en defensa por su altura y velocidad. La toma de decisiones es cada vez más buena. Y Araújo también jugó de lateral izquierdo en Mallorca y Óscar Mingueza. Jugaremos con lo que creemos que son mejores».

En relación a la renovación de Araújo, el técnico lo tuvo claro. «Para el staff y para mí como técnico es una garantía. El Barça tiene central para diez años o más, pocos centrales hay en el mundo con su nivel de juego y está mejorando mucho con el balón. Y la clave es que es feliz en Barcelona con su familia, es muy directo y muy claro con su mensaje. Es un ejemplo. El barcelonismo puede estar orgulloso porque ha decidido quedarse en el Barça y veremos si se produce pronto», desveló.

«SEREMOS MEJORES CON DEMBÉLÉ»

Además, Xavi también fue preguntado por las renovaciones de otros jugadores como la de Ousmane Dembélé. «Ya he dicho muchas veces que el club está trabajando para el presente y para el futuro, para mí Ousmane es muy importante en mi engranaje de juego. Y si los podemos tener el año que viene seremos mejor equipo sin ninguna duda», señaló.

«Desde el mes de noviembre que estoy aquí lo he dicho muchas veces, Dembélé está siendo ejemplar, profesional y tiene un carácter muy ganador. Está contento y a gusto, para mí no es una sorpresa que venga a tratarse en el día libre. Lo dije también cuando no estaba jugando», recordó el de Terrasa.

En otras cuestiones, el máximo responsable del banquillo culé dijo que está «encantando del grupo» que tiene a sus órdenes. «Es magnífico aunque eso no signfica ganar cosas. Estoy encantando, yo tengo mi liderazgo pero ellos también tienen el suyo. Somos una familia y estamos unidos ganemos o perdamos. Queremos que la gente se sienta orgullosa, yo estoy aquí para ayudar al futbolista y no para la gloria personal».

«El Barça es una montaña rusa, hay momentos de máxima alegría y de máxima pena. Es el Barça, tienes que ser una persona muy equilibrada mentalmente, es difícil gestionar el resultado porque eso nos hace muy buenos o muy malos», añadió antes de ser preguntado si considera a su equipo candidato al título en la Liga Europa.

«Hay equipos diferentes a nosotros como el Leipzig, Lyon, West Ham… pero no podemos pensar más allá de nuestro rival. Solo pensamos en ellos para poder llegar a semifinales, es nuestra realidad, nos ocupa el presente y tenemos que ganar aquí aunque nos vayan a dificultar mucho las cosas», finalizó.