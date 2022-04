Esto es lo que se sabe del asesinato de Hugo en Naucalpan, Edomex

No me chinguen 🙄 neta que tan jodidos deben de estar para andar pensando en esas cosas NO SE TRATA DE CLASE SOCIAL no sean imbéciles, se exige #justiciaparaHugo y para todos los jóvenes de México que lo único que queremos es un país SEGUROOOOOO. pic.twitter.com/TFVSGEmQpN