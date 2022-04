Anabel Medina: “Por suerte, España tiene un abanico muy amplio de jugadoras”

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, reconoce que le dio «mucha pena» la baja de Garbiñe Muguruza para la eliminatoria ante los Países Bajos de la semana que viene, pero que, «por suerte», el tenis femenino nacional «tiene un abanico muy amplio de jugadoras» para poder elegir y que también podrá contar con una Paula Badosa que está «a un nivel grandísimo».

«Me dio mucha pena la noticia de la baja de Garbiñe. La verdad es que lleva arrastrando esos problemas en el hombro desde hace mucho tiempo y hay que desearle una pronta recuperación. Por suerte, España tiene un abanico muy amplio de jugadoras», señaló Medina en unas declaraciones en la web de la competición.

Así, la valenciana, que sustituyó a la hispano-venezolana por Aliona Bolsova, confía en un equipo donde «cada jugadora aporta» y liderado por Paula Badosa, que «ha explotado en los últimos 16 meses y está a un nivel grandísimo». «Será su primera vez en el equipo y viene con una dinámica muy buena», añadió.

«Sara Sorribes es una veterana del equipo, el año pasado dio un salto muy bueno de nivel y tiene mucha experiencia en la competición. Nuria Parrizas demostró un gran nivel en las Finales de Praga y vimos que le encantaba jugar por equipos y Rebeka Masarova también estuvo en Praga y se adapta muy bien a las condiciones que nos vamos a encontrar en Holanda», añadió.

En este sentido, alabó la motivación de la castellonense en esta ‘BJKC’. «Siempre ha mostrado mucha disponibilidad para jugar con España y para ella es una competición importante, siempre ha dado la cara y en los momentos importantes ha sabido afrontar esa posición de líder. Estoy orgullosa de que esté en el equipo», subrayó.

«Como capitana, puedo saber qué sienten las jugadores, qué les gusta, qué no, y eso me ayuda mucho a la hora de gestionar un grupo, con su carácter y personalidad, y por eso hay que saber adaptarse a cada todas ellas. El hecho de haber sido jugadora me ayuda mucho a gestionar esto de la mejor manera», remarcó la extenista, que nota «mucho esa unión» que hay en su equipo y que hace que haya «un ambiente espectacular».

En cuanto a la eliminatoria contra los Países Bajos, pese al teórico favoritismo español, advirtió que en la Billie Jean King Cup «no importa el ranking» y «cada punto es importante». «El hecho de representar a tu país genera una presión que no se siente en otras competiciones», recordó la capitana.