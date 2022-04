Estados Inversis descarta un escenario estanflacionario o de recesión pese al deterioro de las expectativas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Inversis, compañía participada al 100% por Banca March, descarta un escenario estanflacionario y la posibilidad de una recesión, siempre y cuando no se produzca una escalada en el conflicto, interrupciones en el suministro de energía, confinamientos debido al Covid-19 o estrés en el sistema financiero.

Así lo ha señalado este jueves el estratega macroeconómico de Inversis, Ignacio Muñoz-Alonso, en un encuentro con los medios de comunicación.

Muñoz-Alonso ha destacado el fuerte deterioro de las expectativas desde diciembre de 2021 debido a varios factores, como la guerra en Ucrania, la subida de los precios de la energía, la escalada de tipos de interés en Estados Unidos o la contracción del comercio internacional.

Inversis espera que el crecimiento de la economía global se sitúe en el 3,7%, un deterioro de 0,7 puntos porcentuales respecto a previsiones previas debido a los efectos de la guerra de Ucrania, pero las cifras seguirán en terreno positivo.

La firma tampoco cree que se vaya a experimentar una estanflación, que se da por definición cuando hay dos trimestres en recesión con una inflación superior al 5%, o un escenario estanflacionario, con crecimientos de solo el 1% y una alta inflación.

La inversión de la curva de tipos, muy vigilada por los analistas en las últimas semanas, no es un buen indicativo, según Muñoz-Alonso, ya que no está demostrado que funcione siempre, no hay una causalidad y el contexto es muy distinto en cada recesión.

Además, ha recordado que las curvas están distorsionadas debido a las políticas que han puesto en marcha los bancos centrales y que han hecho que las curvas se aplanen.

El bajo nivel de desempleo en Estados Unidos es otro de los factores que Inversis tiene en cuenta para hacer esta previsión. Al situarse en solo el 3,5%, el mercado laboral del país se encuentra «tensionado con tendencia a subidas salariales», lo que está «en las antípodas» de una recesión.

Esta previsión está sujeta a que no se produzca una escalada en el conflicto entre Ucrania y Rusia, se den interrupciones en el suministro de energía, haya más confinamientos o se detecte estrés en el sistema financiero.

El estratega macroeconómico ha destacado que el segundo trimestre del año se va a caracterizar por una situación «inédita» de riesgos compuestos: sin resolver aún la crisis del Covid-19, la economía se enfrenta a un escenario «más adverso» de subida de tipos de interés en Estados Unidos y la guerra en Europa.

A estos riesgos hay que añadir un deterioro abrupto de las expectativas de producción, un ‘gap’ de precios en insumos o un agravamiento de las cadenas productivas.

Ante este escenario macroeconómico, Inversis cree que ya se dan las condiciones para tomar posiciones en renta fija soberana, por lo que van a ir aumentando su exposición en este tipo de activo. También lo harán en crédito, ya que sus ‘spreads’ «se han abierto como consecuencia de las tensiones geopolíticas».

Muñoz-Alonso ha señalado, por otra parte, que el mercado de renta variable podría situarse en modo ‘súper ciclo’ de subidas de tipos, con lo que la recuperación de la renta variable podría retrasarse hasta 2024.

REDUCIRÁ EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE

La firma reducirá su exposición a este tipo de activo debido al riesgo de reducción de los beneficios por acción en el entorno actual y a ese retraso en su recuperación.

Para los mercados emergentes, Inversis espera una corrección de múltiplos de economías menos dependientes de materias primas y un mantenimiento de los actuales niveles en el resto.

Por sectores, el estratega macroeconómico ha destacado los valores industriales, de seguridad, defensa, financieros, salud y farmacia, medioambiente, energía y ‘utilities’.

La Bolsa española tendrá un comportamiento similar al resto de las europeas, si bien Muñoz-Alonso ha recordado que tiene una mayor tendencia a «sobrerreaccionar», por lo que es probable que experimente una mayor volatilidad.