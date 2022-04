Lukashenko pide que Bielorrusia participe en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Dice que «no puede haber negociaciones sin Bielorrusia» y desvela que «pronto» se reunirá con Putin

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha reclamado este jueves participar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz y ha destacado que «no puede haber negociaciones sin Bielorrusia».

«Quiero presentar hoy nuestra postura por primera vez. Esta postura ha sido presentada el Ministerio de Exteriores, que tiene orden de aplicarla», ha dicho. «Dado que, principalmente los países occidentales, nos han metido en esto, la postura de Bielorrusia debe estar presente durante las conversaciones», ha explicado.

Así, ha rechazado que Minsk «sea puesto en la misma cesta que Rusia» y ha recalcado que las autoridades bielorrusas «actúan en línea con el hecho de que la guerra está justo al otro lado de la frontera y afecta gravemente a la situación en Bielorrusia», según ha informado la agencia de noticias BelTA.

«Por eso no puede haber acuerdos separados a la espalda de Bielorrusia. Estoy absolutamente convencido de que Rusia entiende esta posición y no hay nada erróneo en ello, pero irá en contra de los designios occidentales. No significa que debamos bailar al son de Occidente», ha recalcado.

Asimismo, ha desvelado que mantendrá «pronto» una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sin facilita duna fecha concreta. «Nos reuniremos pronto con la cúpula rusa, con el presidente de Rusia. Me gustaría saber qué problemas hay que resolver a nivel de presidentes», ha señalado.

Por otra parte, Lukashenko ha advertido a Ucrania de que los países occidentales no ayudarán a la reconstrucción del país «de forma desinteresada». «Están tristemente equivocados. Si tienen que construir y reconstruir en Ucrania, no será para el pueblo ucraniano. Será algo propiedad del país que lo reconstruya», ha argüido.

«Existe un gran peligro de que no quede nada ucraniano en Ucrania. Ni siquiera oligarcas. Todo será dominado por oligarcas de Estados Unidos y otros grandes países de la Unión Europea», ha manifestado. «Lo he dicho desde hace mucho. Los tres países eslavos deberían reconocer lo que está pasando a nivel mundial, sentarse y alcanzar un acuerdo como iguales», ha remachado el presidente bielorruso.