Entre música y porras, Sheinbaum promueve reforma eléctrica... y la consulta

Como si se tratara de un cierre de campaña, al que acudieron miles de personas luego de prometerles algún apoyo para sus colonias, pasadas las 18:00 horas inició el mitin en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum acudió junto a otros miembros del gabinete federal y capitalino, además de legisladores locales y federales y simpatizantes de Morena.

Con información de la Secretaría de Gobierno, un total de 80 mil asistentes llegaron a partir de las 16:00 horas al Monumento a la Revolución para presenciar la Asamblea Informativa reforma eléctrica, convocada por Morena.

Con carteles que decían “Sí a la Reforma Energética”, “Fuerza AMLO”, “Estamos contigo AMLO”, los simpatizantes caminaban al escenario en donde se encontraban los morenistas.

Antes de que los funcionarios emitieran sus mensajes de respaldo a López Obrador y a la reforma eléctrica, hubo música en vivo y los asistentes gritaban “es un honor estar con Obrador”, al pie del Monumento a la Revolución.

La jefa de gobierno de la CDMX aseguró que “sin electricidad no hay otros derechos, no hay educación, no hay salud”, apuntando que entregarles el sector energético a empresas “trasnacionales sería como voltear la cara al pueblo de México”.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

Sheinbaum afirmó que la reforma de 2013 ‘destruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), usando contratos leoninos e ilegales’ e hizo un recuento de los errores presidenciales pasados.

“Zedillo privatizó los ferrocarriles, hizo el FOBAPROA y trató de privatizar el Sector Eléctrico; por cierto, hubo alguien que salió a las calles en aquella época, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por eso Calderón desmanteló la Comisión de Luz y Fuerza del Centro.

“Fox, ¿se acuerdan de Fox?, aumentó la generación privada; y, Calderón, encabezó una nueva ola, pero también se topó con la movilización del pueblo; allá estuvimos “Las Adelitas” defendiendo al petróleo; aun así, entregó contratos ilegales a empresas trasnacionales”.

Luego introdujo el tema de la consulta de revocación de mandato que se realizará el domingo.

Empezó por criticar a algunos consejeros del INE, a quienes les dijo que no tienen autoridad moral, ya que luego de nueve años en el cargo piensan que la democracia les pertenece, pero no es así: “la Democracia es la Soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes y para vigilarlos”, dijo Sheinbaum.

Criticó el actuar de los consejeros y luego consultó a los asistentes qué pasará el domingo, a lo que contestaron a coro: “¡Vamos a votar!”.

Remató en su discurso: “¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Viva la Democracia Participativa! ¡Viva la Soberanía! ¡Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo! ¡Viva nuestra Patria libre, democrática, soberana! ¡Viva México!”.

Presidente @lopezobrador_ no estás solo. L@s mexican@s estamos contigo y hoy lo demostramos en el Monumento a la Revolución. #SíAlaReformaEléctrica.

¡Gracias a tod@s por acompañarnos!#ReformaEléctricaVa pic.twitter.com/H01tVQoGNL — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2022

En el Monumento a la Revolución quedó claro que La #ReformaElectrica del Presidente @lopezobrador_ cuenta con el respaldo del pueblo de México 🇲🇽 La #ReformaElectricaVa #LaReformaEléctricaVa pic.twitter.com/uj7CLFoYSO — Christian Moctezuma (@ChrisMoctezumaG) April 7, 2022

Ya estamos en el Monumento a la Revolución y ya estamos con explanada llena . El apoyo del pueblo bueno a la #ReformaElectrica de nuestro presidente @lopezobrador_ se ve y se siente #RedAMLO #Rts #ReformaElectricaVa

¿Y Ustedes ya están presentes? Saludos #MonumentoALaRevolución pic.twitter.com/9QhcJpUss7 — Alejandro Carvajal (@acarvajalh) April 6, 2022

Ya estamos en el Monumento a la Revolución para respaldar la #ReformaEléctrica y en apoyo a la soberanía nacional en materia energética. Solicité me sea descontado el día.#ReformaEléctricaVa pic.twitter.com/uDZls9F5Eg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2022

Estamos en el #MonumentoALaRevolución, apoyando la reforma para beneficio de todas y todos. No permitamos que la oposición desinforme con sus mentiras.

¡La #ReformaElectricaVa! pic.twitter.com/Rfxc2NvUuB — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) April 6, 2022

Mientras el apoyo a AMLO era evidente en el Monumento a la Revolución, el presidente de la República se encontraba jugando beisbol. “Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”, dijo Obrador.