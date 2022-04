Honduras aprueba extradición de exjefe policial por narco

TEGUCIGALPA (AP) — Un juez de Honduras aprobó el viernes la extradición a Estados Unidos del exdirector general de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, acusado por dos delitos ligados al tráfico de drogas y otro por uso de armas de fuego.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, dijo a The Associated Press que la defensa de Bonilla Valladares no quedó conforme con la decisión y podría presentar una apelación, para lo cual cuenta con tres días.

Bonilla Valladares, quien desempeñó como director de la policía entre 2012 y 2013 y enfrentó denuncias de violaciones de derechos humanos, se presentó este viernes a una audiencia con apoderados legales asignados por la defensa pública, debido a que no cuenta con defensor privado. Es la segunda comparecencia a la que se presenta tras su captura el pasado 9 de marzo, cuando pretendía salir de Tegucigalpa rumbo al norte del país. El oficial en condición de retiro tenía pendiente una orden de captura a petición de la justicia estadounidense.

El exjefe policial desde entonces se encuentra preso en una instalación militar donde se desarrolló la audiencia para evitar movilizarlo al edificio de la Corte Suprema de Justicia. Fue solicitado en extradición en mayo de 2021.

Los fiscales estadounidenses lo acusan de haber usado su posición de poder cuando fue jefe de la policía para facilitar el tráfico de cocaína a grupos conectados con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, arrestado el 15 de febrero pasado señalado por narcotráfico y también solicitado en extradición por Estados Unidos.

La acusación contra Bonilla, presentada por el entonces fiscal del distrito de Manhattan, Geoffrey Berman, también señala que ordenó el asesinato de un traficante rival para proteger las actividades de narcotráfico que beneficiaban al presidente Hernández y a su hermano “Tony” Hernández, declarado culpable y condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas en un juicio en Nueva York.

Berman, en la acusación, asegura que durante años traficantes de drogas pagaron sobornos a políticos y miembros de la policía, incluido Bonilla, para que aseguraran que sus operaciones de tráfico de drogas fluyeran sin problemas. Bonilla siempre negó los cargos y aseguró estar dispuesto a comparecer en cualquier instancia en Honduras o en Estados Unidos para demostrar su inocencia.

Cuando fue nombrado director de la policía hubo informes internos que acusaron a Bonilla de haber liderado escuadrones de la muerte. Se le acusó de al menos tres asesinatos o desapariciones forzadas entre 1998 y 2002. Después fue juzgado por un asesinato pero no fue inculpado.

Tras llegar Hernández a la presidencia, Bonilla fue destituido de su puesto como jefe de la policía. Hernández fue mencionado repetidamente en las acusaciones de la fiscalía contra hondureños que supuestamente participaban en el tráfico de drogas. En 2019 los fiscales acusaron al presidente de usar 1,5 millón de dólares del tráfico de drogas para lograr ganar la presidencia en 2013.