Los responsables del ataque a un tren amenazan con ejecutar a 150 rehenes si no se cumplen sus demandas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los responsables del secuestro de cerca de 150 personas tras atacar la semana pasada un tren que conectaba la capital de Nigeria, Abuya, con la ciudad de Kaduna (norte), han amenazado con ejecutar a los rehenes si las autoridades no acceden a sus demandas.

El ataque, en el que murieron al menos nueve personas, fue ejecutado con explosivos para parar el tren y con armas ligeras para posteriormente asaltar los vagones y sacar a la fuerza a sus ocupantes.

En un vídeo publicado en las últimas horas, los responsables del ataque han amenazado con matar a los rehenes si no se cumplen unas demandas que no son especificadas en la grabación pero que ya han sido trasladadas al Gobierno, según ha informado el diario ‘The Premium Times’.

«Debe saber (el Gobierno) que esto es sólo el inicio de lo que vamos a hacer», dice uno de los enmascarados. «Matarles no supone mucho para nosotros. Saben lo que queremos y no es dinero. Si fuera dinero no estaríamos haciendo esto», manifiesta.

«Depende de vosotros darse prisa y hacer lo que es necesario. Si no, haremos lo que queramos con ellos. Este es nuestro mensaje», recalca, antes de explicar que uno de los rehenes fue liberado por su edad y con motivo del inicio del mes de Ramadán.

El director de la Corporación de Ferrocarriles de Nigeria (NRC), Fider Okhiria, afirmó que lunes que cerca de 150 personas continuaban desaparecidas tras el ataque y detalló que en el tren iban más de 360 pasajeros en el momento del suceso.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, condenó el martes el «cruel» ataque contra el tren, considerado como un medio de transporte más seguro que las carreteras que llevan hacia este estado, sacudido desde hace años por los ataques de grupos yihadistas y bandas criminales que han incrementado sus operaciones en los últimos meses.

El ataque contra el tren tuvo lugar apenas unos días después de que un grupo de personas armadas irrumpieran en el aeropuerto de Kaduna, matando a una persona e impidiendo el despegue de un avión hacia Lagos, la capital económica del país africano.

Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país –donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)– se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales, muchas de las cuales viven del secuestro de estudiantes.