VÍDEO: España pide “unidad” para ayudar a Ucrania: “Es cuestión de no quedarse quieto ante el horror de la guerra”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado «unidad» para detener la guerra y ayudar a Ucrania a hacer frente a la «terrible» emergencia humanitaria que vive.

«Tenemos que dar la cara por Ucrania, se trata de solidaridad y también de no quedarse quieto ante la guerra», ha reivindicado Sánchez en su intervención en el evento ‘Stand up for Ukraine’ organizado por Global Citizen para garantizar contribuciones a la respuesta a la crisis de refugiados.

Sánchez ha recordado, en este sentido, que el Gobierno de España ha destinado 31 millones de euros en ayuda humanitaria a Ucrania, la «mayor cantidad que ha dedicado a un solo país», ha subrayado.

De esa cantidad, 23 millones de euros se han dirigido a desplazados internos en el país y ocho millones a los países vecinos de Ucrania que son la «primera línea de combate» de Europa en la ayuda a los desplazados.

Asimismo, ha incidido en que España también apoya a los ucranianos con la acogida, para lo que ha abierto ya tres centros y abrirá otro «pronto», además de que ha otorgado el status de protección temporal a miles de personas. «Muchas más lo obtendrán en los próximos días», ha garantizado.

También, ha asegurado que las diferentes administraciones, la sociedad y las familias españolas están «dispuestas a desempeñar su papel» ante la guerra en Ucrania, que, ha lamentado, ha hecho al mundo testigo del «terror, la muerte y la destrucción».

El vídeo de la intervención de Sánchez ha sido compartido en Twitter por Global Citizen , que ha agradecido al presidente su apoyo a la campaña ‘Stand Up For Ukraine’.

