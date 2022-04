Fú Ancelotti: “No hemos perdido la cabeza después del baño del Barcelona”

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la fortaleza de su equipo para no «perder la cabeza tras el baño del Barcelona» en el último Clásico y aseguró que su equipo está «muy bien» de forma para afrontar la recta final de Liga y de la ‘Champions League’.

«Creo que no hemos perdido la cabeza después del baño del Barcelona, hemos tenido equilibrio, teníamos ventaja y manejamos esa ventaja en la clasificación. Hoy podía ser un partido trampa porque siempre te dejas algo de físico y mental por la Champions, pero el equipo ha respondido bien, estaba bien colocado, dominaba el balón, ha presionado tras la pérdida y ha arriesgado atrás. Ha salido todo bien», analizó Ancelotti.

«Es una noche muy buena para nosotros porque teníamos preocupación por este partido, el Getafe nos había ganado en enero y la Champions nos podía hacer dejar algo pero el equipo ha tenido buena respuesta. Jugadores como Marcelo o Camavinga estaban listos y preparados y han ayudado mucho al equipo», añadió el técnico italiano en rueda de prensa.

«Estamos bastante bien, creo que el periodo de octubre-diciembre ha sido muy bueno, hemos cogido ventaja y ahora el equipo está bien, tenemos que seguir así. Casemiro no estará en Sevilla pero el partido de Camavinga o Valverde demuestran que el equipo no tiene solo a once jugadores», comentó el preparador merengue.

Sobre las bajas para el martes contra el Chelsea, Ancelotti comentó que «Mendy podrá jugar». «Tenía una sobrecarga y hemos preferido no arriesgar esta noche. Además, a última hora Mariano tuvo malestar pero aparte de esto y Militao, que está suspendido, y obviamente Hazard que se está recuperando, el resto estarán contra el Chelsea», desveló.

Además, en otras cuestiones, el entrenador del Real Madrid dijo que no le duele que piten a Bale pero pidió unidad: «No me ha dolido que le hayan pitado. En este momento está bien, está entrenando bien y tiene ganas de ayudar al equipo. Ahora necesitamos a todos y la unidad entre afición y jugadores es un aspecto muy importante».

Por último, sobre si la Liga española será su título más especial, indicó que es «difícil de decirlo porque todos los títulos son importantes». «Ahora no quiero pensar en esto porque todavía la Liga no se ha acabado. Tenemos ventaja pero también tenemos partidos muy complicados. Me gustaría responderte al final de la temporada», finalizó Ancelotti.