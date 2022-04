Por no traer nada de valor, pierde la vida en asalto en la alcaldía Cuauhtémoc

Durante un asalto en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, un ex convicto disparó contra su víctima, al notar que ésta no tenía nada de valor.

En el expediente delictivo de “Rubén N”, existen once ingresos a prisión por robo. De nueva cuenta, el reincidente fue aprehendido pero por un homicidio.

Las cámaras de vigilancia de la alcaldía Cuauhtémoc captaron el momento en el que el delincuente de 42 años atacó a un hombre.

La víctima caminaba por la colonia San Simón Tolnahuac en donde hay postes con cámaras instaladas. A pesar de que en el cruce de las calles Manuel González y Zoltán Kodaly había más de un aparato, el criminal agredió a su víctima.

Después de disparar contra el hombre de unos 35 años de edad, Rubén caminó hacia la entrada de una vecindad ubicada a 40 metros.

Mientras el ex convicto permanecía en ese lugar, habitantes encontraron al herido y dieron aviso a policías y paramédicos.

Él fue trasladado al hospital en donde murió cuando era atendido por el balazo que recibió en la cabeza.

Con las imágenes del ataque y las características del homicida, los agentes ubicaron al delincuente. Aún llevaba el arma calibre 22 con la que mató al hombre.

En el lugar del ataque hallaron una moneda y una pluma. Tal vez, el agresor intentó asaltar al desconocido y al ver que no portaba dinero, le disparó.

Tras detenerlo, los policías hallaron el expediente delictivo de Rubén.

