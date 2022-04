Brie Larson (Capitana Marvel) ficha por Fast and Furious 10

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Vin Diesel ha anunciado que Brie Larson formará parte del reparto de Fast and Furious 10. La próxima entrega de la saga, cuyo estreno tendrá lugar en mayo de 2023, contará así con la oscarizada actriz estadounidense que da vida a la Capitana Marvel, pero lo que no ha revelado Vin Diesel es el papel que interpretará en la nueva entrega de Fast and Furious.

Ha sido el propio actor quien ha publicado un post en Instagram en el que se le puede ver posando junto a Brie Larson en un selfie. Debajo de la fotografía, Vin Diesel escribe el siguiente texto: «Sí, sí, sí… Si veis a este ángel riéndose sobre mi hombro, diréis: ‘es la Capitana Marvel’. En esta foto hay, claramente, amor y risa. Sin embargo, lo que no veis es el personaje que se os presentará en Fast10. No tenéis ni idea de lo asombrosa y atemporal que será en nuestra mitología».

«Más allá de su belleza, de su intelecto, de su Óscar… Va a ser esta profunda alma quien va a aportar algo que anhelabais pero no esperabais. Bienvenida a la familia, BRIE», ha finalizado emocionado el actor estadounidense.

Larson, que se llevó numerosos premios por su papel en La habitación (2015), incluido el Óscar a mejor actriz, interpretó en 2019 a la Capitana Marvel en las películas Capitana Marvel y Vengadores: Endgame. En 2021, realizó un cameo con ese mismo personaje en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Además de Brie Larson, también se va a estrenar Jason Momoa en Fast and Furious, quien ha confirmado que interpretará al villano de la décima entrega de la saga. La película será dirigida por Justin Lin, al igual que ocurrió con su antecesora, Fast and Furious 9, y con la tercera, cuarta, quinta y sexta películas de la franquicia.

Al definir Vin Diesel su personaje como «atemporal», es posible que Brie Larson también aparezca en Fast and Furious 11. La actriz formará así parte del elenco junto a otros rostros conocidos de la saga, como el propio Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel o Sung Kang.