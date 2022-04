Fútbol/Selecció Jenni Hermoso: “Estamos creando un equipo del que se va a hablar muchísimo”

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La delantera de la selección española Jennifer Hermoso dejó claro este lunes que en la actualidad están «creando un equipo del que se va a hablar muchísimo» y del que alabó el buen ambiente que reina en el vestuario, y que también están centradas en conseguir «otro logro» como el de clasificarse para su tercer Mundial consecutivo, para lo que deben ganar a una Escocia que no se parecerá en nada a la de noviembre.

«El fútbol femenino ha cambiado tanto en España que ahora estamos luchando entre las mejores del mundo y creando un equipo que está haciendo historia y del que se va a hablar muchísimo. Todo esto es posible porque los clubes cada vez apuestan más por su sección femenina y ahora las jugadoras tendrán que ir de la mano de este cambio, que es favorable, aunque queda mucho por crecer», admitió Hermoso en rueda de prensa previa al duelo de este martes ante Escocia.

La jugadora del FC Barcelona aseguró que no podría tener «mejores compañeras» en el equipo nacional y que «no puede haber otro vestuario mejor que el de esta selección». «Nos llevamos muy bien todas y hay un grupo muy sano, todo lo que sale de fuera se le da más bombo porque lo hace gente externa. Entre nosotras no hay problemas, se ha demostrado, se sigue demostrando y se demostrará. Es un equipo superalegre y nos encanta estar con gente de otros equipos porque nos llevamos todas bien», recalcó.

La madrileña confesó que hay «miedos» a posibles lesiones porque la temporada está «en fechas muy importantes», pero que están «preparadas y concienciadas para estar físicamente lo mejor posible». «Esto entra en nuestra vida deportiva, hay que cuidarse lo máximo posible», afirmó.

Además, Hermoso no esconde que hay «presión» por estar en la lista de 23 de la EURO, pero que es «igual» a la que existe cuando entrenan o juegan. «La jugadora se prepara individualmente para estar en estos campeonatos y a día de hoy claro que hay competencia, pero el vestuario es sano y queremos formar un grupo que quiere hacer grandes cosas. Somos conscientes de que este martes nos jugamos el pase a un Mundial, que parece fácil, pero que muchas grandes selecciones se quedan fuera. Estar en otro es otro logro y luego habrá que preparar una EURO que esperamos con muchas ganas», subrayó.

De cara al partido ante Escocia, celebró que vayan a jugar en «un estadio precioso» como Hampden Park y coincidió con Jorge Vidal en «no tomar como referencia el partido anterior». «Sería un error. Ellas llevan preparando este partido mucho tiempo, su entrenador nos conoce y quieren estar en el Mundial, así que no tendrá nada que ver con el de Sevilla y nos estamos preparando para hacer lo que mejor sabemos y ganar», remarcó la atacante.

La internacional no está preocupada de las condiciones en Glasgow porque en España han tenido unas semanas «con bastante frío» y «campos muy pesados». «La jugadora ya está acostumbrada, pero no creo que en un estadio como el de mañana el césped esté muy mal, el clima no será excusa», advirtió.