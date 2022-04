“Tuitazo” virtual #ChimalhuacanFeminicida exige justicia para Irene y su hija

El pasado 1 de abril, una congregación de mujeres fue a manifestarse al Centro de Justicia de Chimalhuacán, Estado de México, para exigir justicia para Irene Cervantes y su hija, quienes fueron víctimas de violencia ejercida por policías municipales, en ese sitio las manifestantes se enfrentaron con elementos de esa corporación policiaca a quienes acusaron de haber secuestrado a Irene, por lo que este lunes se volvió tendencia la etiqueta #ChimalhuacanFeminicida.

En 2019 la hija de Irene, de 12 años, fue privada de su libertad por dos días por policías de ese municipio, cuando la niña apareció estaba golpeada y con signos de violencia sexual, la familia denunció y fue ahí cuando comenzó el acoso a la familia, pero la investigación está detenida por “falta de pruebas”.

Pero fue el pasado 1 de abril cuando Irene Cervantes circulaba a bordo de una motocicleta que fue detenida por la policías municipales a bordo de las patrullas TM915 y TM820, la acusaron de haberse robado el vehículo, pero ella comprobó que no era así.

Hilo informativo y cronológico de la agresión policial entre el 1 y 3 de abril de este año en #ChimalhuacanFeminicida pic.twitter.com/LToG8gAygf — Justicia Para Irene (@JusticiaPIrene) April 5, 2022

Sin embargo, los policías le impidieron irse y en el forcejeo pudo comunicarse con su hija, quien pidió ayuda para localizarla, cuando por fin la hallaron la mujer estaba golpeada, incluso le faltaban dos dientes.

Tras esto, el sábado 2 de abril una veintena de mujeres decidieron manifestarse en el centro de justicia e ese municipio para exigir que de detuviera el acoso en contra de Irene, quien solo exige castigo para los responsables de lastimar a su hija.

En el enfrentamiento de las manifestantes con la policía, otras cinco mujeres resultaron heridas, aunque el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, Salvador Hernández, afirmó que en ningún momento se agredió a la manifestación y siempre se buscó proteger la integridad de los policías, manifestantes y personas detenidas en el centro de justicia.

También afirmó que la detención del hombre que acompañaba a Irene fue legal, ya que al verificar las placas en la Plataforma México se comprobó que la unidad tenia reporte de robo, por lo que fue llevado al Ministerio Público de La Perla, de Nezahualcóyotl.

“Su acompañante mujer fue por su propia voluntad al MP, luego de que se le dijera que ella debía irse, porque no había nada que perseguir en su contra. Pero ahí se nos ordena que sea regresada a Chimalhuacán y después ella afirma que en el trayecto fue golpeada y torturada”.

"Nunca se agredió a las feministas que vandalizaron el Centro de Justicia de Chimalhuacán" Respecto a los hechos... Posted by Gobierno de Chimalhuacán on Monday, April 4, 2022

Fue así que las policías denunciadas fueron detenidas y desarmadas, ya que la denunciante tenía heridas de segundo grado, aunque la policías afirmaron que las heridas se las provocó Irene y cuentan con un video que lo demuestra.

“Pero ellas (las feministas) lo quieren manejar como desaparición forzada, y todo lo que se ha subido a redes sociales, en ese sentido, es mentira”, dijo Hernández.

Por lo que afirmó que la movilización que realizaron la noche del sábado no tuvo razón de ser y no justificó la quema de mobiliario que realizaron, fue en ese momento cuando se realizó un cerco para proteger al integridad de quienes estaban ahí, entre ellos las policías detenidas, por lo que no se trató de la liberación de las acusadas, como se ha denunciado en redes sociales.

“Las feministas intentaron impedir la salida de estas personas, atacando con tubos a los elementos policíacos y es, en ese momento, cuando a una ellas se le cae una valla en la cabeza resultando descalabrada. Hasta las 04:00 del día domingo las feministas seguían en plantón”.