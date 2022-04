Dan Fogler interpreta a Jacob Kowalski en la nueva entrega de Animales Fantásticos

El único Muggle llamado a luchar contra el insidioso enemigo de Grindelwald tiene el rostro y la mirada pacífica de Jacob Kowalski interpretado por Dan Fogler, talento cómico, pero también dibujante, actor teatral (ganó un Tony) y escultor.

“Básicamente, sólo funciona el lado derecho de mi cerebro”, dice el actor, señalando el hemisferio cerebral dedicado a las funciones artísticas.

Fogler vuelve como el panadero Kowalski, no un mago, sino un mortal igualmente emocionado por formar parte de la mirada que se propone salvar al mundo de un peligro mortal y destructivo.

“Estas películas celebran ciertos valores. Se trata de potenciar al forastero, a la persona que se subestima. Es algo hermoso formar parte de una película que ofrece un espacio seguro a los que no se sienten valorados”, confiesa Fogler, que gana mucho protagonismo con su papel en el nuevo capítulo.

Lo que llama la atención es que esta historia está ambientada exactamente hace cien años y casi parece una reedición del mismo en curso. La película está ambientada en una época en la que los fabulosos años veinte del siglo XX acabaron en la Gran Depresión que desembocará en la guerra. Uno casi tiene la impresión de que Jacob representa a la gente corriente que querría ayudar pero se siente impotente ante la insensatez de algunas personas.

Al principio de la película, está claro que las cosas no van bien para Jacob. Está claro que el mundo se dirige hacia la Gran Depresión y él también está muy deprimido y con el corazón roto.

“Volver al equipo también significa intentar recuperar a Queen. Cuando nos encontramos con él, ha perdido muchas cosas, la ha perdido a ella, ha perdido el apetito y parece que también está perdiendo su panadería. Las cosas cambian cuando los magos le llaman”.

Todos los miembros de la banda tienen que luchar contra un villano que, tras la renuncia de Johnny Depp, tiene la cara de Mad Mikkelsen.

“Trabajamos juntos en la serie de televisión Hannibal. Nos llevamos muy bien y nos hicimos amigos. Es muy bueno, siempre tiene esa vena irónica suya, a lo Buster Keaton, que subyace en todo su trabajo, incluso cuando interpreta a un personaje de miedo como Grindelwald. Se lo señalé y lo apreció mucho”, dijo Fogler.

Ser fan de las películas de Harry Potter fue significativo para el actor a la hora de formar parte de esta nueva evolución de la serie:

“Crecí en los años 70, así que soy más de La Guerra de las Galaxias, pero después de hacer la primera película me emocioné. Luego tengo dos hijas pequeñas, así que fue genial ver las películas con ellas y leer los libros por primera vez. Creo que la razón del éxito del mundo creado por JK Rowling es que con Harry Potter la magia parece estar a la vuelta de la esquina, y casi parece posible conseguirla. Tienes la sensación de que puede existir en nuestro mundo”.

Sin los libros, la saga de Animales Fantásticos podría liberarse creativamente. Sin embargo, como señala Fogler, en realidad no es así.

“Los fans saben que hay un libro llamado " Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, que es una especie de enciclopedia de animales fantásticos. Pero no hay una novela detrás y, por tanto, tienes más libertad. Te da la posibilidad de crear tu propio personaje sin arruinar las expectativas de nadie. Lo que me gusta son las pequeñas semillas que se plantan para llegar a Harry Potter”.

Con más espacio para la improvisación, Fogler tiene la oportunidad de brillar.

“Hay una escena que también aparece en el tráiler de la que estoy orgulloso. Tres niñas se fijan en mi varita mágica y me preguntan cómo la he conseguido y yo les digo “por Navidad”. No estaba en el guión y David Yates me lo dejó a mí. Incluso en la primera película, en un momento dado grito con entusiasmo que yo también quiero ser mago. No estaba en el guión y esa frase es la base de toda la campaña promocional de la película. Albus Dumbledore está formando su primer ejército y estoy orgulloso de poder decir que formo parte de él”, concluyó.