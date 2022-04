David Yates: “Me pregunto si la gente verá esta película con otros ojos después de la guerra de Ucrania”

La tercera de las cinco entregas de " Animales Fantásticos”, parte de la precuela de Harry Potter, aterriza esta semana en los cines. " Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore” muestra al mago oscuro Gellert Grindelwald intentando controlar el Mundo Mágico. Incapaz de detenerlo solo, Dumbledore llama a Newt Scamander, papel al que regresa Eddie Redmayne, para que lidere un equipo contra Grindelwald y sus seguidores. Con Mads Mikkelsen sustituyendo a Johnny Depp en el papel del mago oscuro, la película adquiere un giro más político que las anteriores. Esta vez Grindelwald quiere destruir el mundo de los muggles -es decir, la gente no mágica- tal y como lo conocemos. Con la varita de David Yates tras las cámaras, la narración muestra a un joven Dumbledore que se esfuerza por llevar a cabo su propio plan.

P: ¿Cómo se explican ciertas coincidencias entre el mundo de Harry Potter y el de Newt Scamander?

- Es algo que ocurre cuando se pasa por el mundo de JK Rowling. Siempre ha habido fuerzas que tienden a destruir el mundo tolerante e inclusivo al que aspira la humanidad. JK es buena describiendo estas dinámicas y construyendo un mundo fantástico en torno a ellas. Al fin y al cabo, el deber de un artista es también proteger los valores en los que hemos crecido, que nos han enseñado.

P: Ahora Grindelwald tiene la cara de Mads Mikkelsen...

- Fue el primer actor en el que pensé cuando quedó claro que Johnny Depp no iba a ser una opción. Fue como si lo hubiera soñado. Me desperté y tenía a Mikkelsen en mente. Le enviamos el guión y hablamos por teléfono, tuvimos una buena charla y dijo que sí. Tuvimos suerte.

P: Con Fantastic Beasts, no hay un libro querido detrás de la película, pero los fans están ahí de todos modos y son muy exigentes.

- Pero también son adorables. No soy muy bueno en situaciones sociales, nunca podría ser actor. Es demasiada atención. Pero los fans de Harry Potter me adoran. El otro día salía del restaurante cuando me vi perseguido por el camarero. Pensé que había olvidado pagar la cuenta y, en cambio, vino a darme las gracias.

“Para esta tercera película nos hemos tomado más tiempo, hemos aliviado un poco la presión, es más elegante, atractiva, hay algunos momentos realmente divertidos”. — David Yates, director inglés

P: Empezó a rodar en 2020, durante las primeras fases de la pandemia.

- Sí. Fue una época extraña, pero tuvimos suerte. Podíamos ir a trabajar cuando otros tenían que quedarse en casa. El gobierno británico concedió una dispensa especial a la industria cinematográfica para que pudiera seguir funcionando. Por supuesto, teníamos que seguir los protocolos, pero podíamos trabajar. Y era muy extraño caminar por esas calles desiertas y luego entrar en las puertas de los estudios y que hubiera el ambiente habitual, el frenesí habitual. Por supuesto, tomamos las precauciones necesarias, la distancia, las mascarillas, pero era un ambiente en el que todo alrededor parecía congelado. Esto nos hizo sentirnos muy afortunados.

P: Hay dos películas más programadas. ¿Se acercará la historia al principio de la saga de Harry Potter?

- Todo está en la cabeza de JK Rowling, así que ya veremos. Por el momento, estamos contentos de haber hecho esta tercera película, de haber conseguido hacerla durante una pandemia. Mientras tanto, tomemos un descanso. No sé qué va a pasar después, sólo sé que todo lo que sale de la cabeza de Rowling es genial y las futuras historias también lo serán.

P: ¿Cuáles son las mayores diferencias en cada capítulo de esta franquicia?

- El éxito de la primera Animales Fantásticos casi nos puso en apuros, la segunda película llegó rápidamente, dos años después. Era más oscura, más accidentada e intensa. Para esta tercera película nos hemos tomado más tiempo, hemos aliviado un poco la presión, es más elegante, atractiva, hay algunos momentos realmente divertidos.

P: Esta película habla de la guerra y ahora estamos viviendo tiempos de guerra.

- Sí. Me pregunto si ahora, con lo ocurrido en Ucrania, la gente verá esta película con otros ojos. Probablemente veamos cualquier cosa con otros ojos. Pero en esta película hay un personaje tan rígido, puritano en su ideología y letal, que creo que es inevitable reconocerse en el mundo actual.

15 de abril

Es la fecha en la que " Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” llega a los cines.

142

minutos es la duración de la película.

$200 MILLONES

Es el presupuesto de la película.