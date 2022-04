Fú La FIFA lanza su plataforma gratuita de ‘streaming’ para emitir partidos y ofrecer contenido exclusivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La FIFA anunció este martes el lanzamiento de FIFA+, su plataforma gratuita de ‘streaming’ que permitirá a los aficionados del fútbol el acceso a decenas de miles de partidos en todo el mundo, además de otro contenido exclusivo.

«FIFA+ es una plataforma digital de primer nivel concebida para conectar a las aficiones de todo el planeta con el deporte rey de una forma más intensa y completamente gratuita. A partir de hoy, fecha de su lanzamiento, ofrecerá partidos de fútbol en directo del país que prefieras, juegos interactivos, noticias, información sobre torneos, contenidos nunca vistos con historias sobre el fútbol masculino y femenino del mundo entero y muchas cosas más», subrayó el organismo en su página web.

El presidente del ente rector del fútbol, Gianni Infantino, celebró este nuevo proyecto que es un nuevo paso hacia su visión de conseguir que «el fútbol sea realmente global e inclusivo» y que respalda su «misión principal, que es expandir y desarrollar el fútbol a nivel global».

«Este proyecto representa un cambio cultural en el modo en que los distintos tipos de aficionados al fútbol pueden conectar con este deporte y conocerlo mejor. Acelerará la democratización del fútbol y estamos encantados de compartirlo con el público», añadió el dirigente.

A través de esta plataforma, se retransmitirán para finales de este año el equivalente a 40.000 partidos en directo de 100 federaciones miembro de las seis confederaciones, incluidos 11.000 femeninos, que irán «desde las mejores ligas europeas hasta competiciones masculinas, femeninas y juveniles del mundo entero». Está previsto que emita en directo «1.400 partidos al mes».

Además, de cara al Mundial de Catar de final de año, FIFA+ ofrecerá todos los partidos de las Copas del Mundo masculina y femenina que se han grabado a lo largo de la historia, lo que supone «más de 2.000 horas de imágenes de archivo», que por primera vez se pone a disposición del público, y que permitirá «ver partidos completos, las jugadas más interesantes, los goles y los momentos mágicos», arrancando con más de 2.500 vídeos que se remontan a la década de 1950

También habrá una ‘Central de Partidos’ que ofrecerá a los aficionados la inmersión total en datos futbolísticos sobre 400 competiciones masculinas y 65 femeninas, y producciones originales como documentales, docuseries, programas de debate y cortos, todo traducido a once idiomas, que tratarán «desde el fútbol base hasta las selecciones nacionales y contarán con la presencia de estrellas del fútbol de ayer y hoy, procedentes de más de 40 países».

Entre estas producciones originales estarán ‘Ronaldinho: The Happiest Man in the World’, que versa sobre la figura del exjugador brasileño, ‘Captains’, una serie de ocho capítulos sobre seis capitanes de selecciones, entre ellos Luka Modric y Pierre-Emerick Aubameyang, ‘Golden Boot’, una docuserie de cuatro episodios con entrevistas a los mejores artilleros del Mundial, o ‘Icons’, una docuserie de cinco episodios sobre figuras del fútbol femenino como Wendie Renard, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd y Sam Kerr.

Nada más lanzarse, FIFA+ estará disponible para todos los dispositivos web y móviles y, «muy pronto», para una amplia gama de dispositivos en cinco idiomas (inglés, francés, alemán, portugués y español), a los que seguirán seis más en junio de 2022.